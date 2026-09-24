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Ruszin-Szendi Romulusz: elhunyt két magyar katona szolgálatteljesítés közben
Globál

Ruszin-Szendi Romulusz: elhunyt két magyar katona szolgálatteljesítés közben

MTI
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Két katona életét vesztette szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban - írta a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön.

Ruszin-Szendi Romulusz tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében önkezével vetett véget az életének, eddig ismeretlen okból.

Egy 41 éves honvéd kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban elhunyt.

Egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel. A halálesetek körülményeinek vizsgálata folyamatban van

- írta a miniszter, hozzátéve, hogy részvétét fejezte ki az elhunyt katonák családjának és bajtársainak.

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Címlapkép forrása: MTI

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