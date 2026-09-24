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Súlyos figyelmeztetést adtak ki: fájdalmas visszaesés jöhet Ukrajnában
Globál

Súlyos figyelmeztetést adtak ki: fájdalmas visszaesés jöhet Ukrajnában

MTI
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Jelentősen csökkentette az ukrán gazdaság növekedésére szóló előrejelzését az az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) az eszkalálódó orosz támadások és a gabonaexport várható meredek zuhanása miatt.

A közép- és kelet-európai térség átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni pénzintézet csütörtökön mutatta be a tevékenységi területéhez tartozó gazdaságokról összeállított legfrissebb, 49 oldalas átfogó őszi előrejelzését, de ezután közzétett egy külön országspecifikus prognózist Ukrajnáról is.

A bank ebben a különjelentésben közölte: a júniusban ismertetett előző előrejelzésében szereplő 2,2 százalék helyett most már csak 1,5 százalékos idei reálnövekedést vár az ukrán gazdaságban.

Az EBRD a negatív korrekció indokai között kiemelte, hogy

várakozása szerint 2026 második felében 50-60 százalékkal zuhan az ukrán gabonaexport a kikötők újbóli orosz blokádja miatt.

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