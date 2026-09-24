Támadásba lendült az atomhatalom: lebombáztak egy 700 ezres várost

Attaullah Tarar pakisztáni tájékoztatási miniszter X-oldalán hivatalosan is megerősítette a támadások tényét. Közlése szerint a csapások szándékosak, precízek, megfontoltak és arányosak voltak, és kizárólag olyan katonai célpontok ellen irányultak, amelyek a Pakisztán elleni támadási kísérletekhez köthetők.

Iszlámábád régóta azzal vádolja a tálib kormányt, hogy lehetővé teszi a fegyveres csoportok, különösen a Tehrik-i-Talibán Pakisztán (TTP) működését afgán területről.

Tarar megismételte ezt a vádat, hozzátéve, hogy a tálib rezsim a terrorhálózatok felszámolása helyett ellenséges drónműveletekkel élezte ki a helyzetet. Afganisztán visszautasítja a vádakat, és Pakisztánt szuverenitása megsértésével vádolja.

Helyi afgán tisztségviselők megerősítették az éjszakai csapások tényét a két keleti tartományban. Paktia tartományban vadászgépek bombázták az afgán hadsereg 203. Manszúri hadtestét – közölte a tartományi kormányzó szóvivője, aki esetleges áldozatokról nem adott tájékoztatást. Az ENSZ a hét elején legalább három civil haláláról számolt be a kelet-afganisztáni erőszakhullám kapcsán, Pakisztán ugyanakkor azt állította, hogy a csapásokban 28 fegyveres vesztette életét.

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