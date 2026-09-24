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Zelenszkij: három dolgot kér Donald Trump Kijevtől és Moszkvától
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Zelenszkij: három dolgot kér Donald Trump Kijevtől és Moszkvától

Portfolio
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Donald Trump adminisztrációja most három lépéssel próbálja de-eszkalálni az ukrajnai háborút – mondta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Axiosnak.

A három lépés a következő:

  1. energetikai létesítményekre kiterjedő tűzszünet,
  2. a Fekete-tengerre szervezett gabonafolyosó visszaállítása,
  3. orosz-ukrán-amerikai béketárgyalások, lehetőleg Abu-Dzabiban.

Arra is kitért, hogy Ukrajna mindhárom intézkedést támogatja, sőt, más országoktól is vár javaslatokat a háború lezárására.

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Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

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