Zelenszkij kiakadt: ezzel a lépéssel hatalmas hibát vétett Brüsszel

Szankciók kellenek az Európai Uniótól. Szerintem ezzel hibát követtek el. Levettek a listáról két oligarchát”
– mondta Zelenszkij.
Az unió Franciaország és Szlovákia nyomására Aliser Uszmanov és Mihail Fridman orosz üzletembereket levették a közös szankciós listáról, erre utalt az ukrán elnök.
Zelenszkij hangsúlyozta: Oroszországgal nem szabad semmilyen kompromisszumot kötni, minden egyes ilyen döntés Ukrajna számára kockázatot jelent.
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