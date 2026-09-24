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Zelenszkij kiakadt: ezzel a lépéssel hatalmas hibát vétett Brüsszel
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Zelenszkij kiakadt: ezzel a lépéssel hatalmas hibát vétett Brüsszel

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Hibát követett el az Európai Unió azzal, hogy két orosz oligarchát levettek a szankciós listáról – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az UNN cikke szerint.

Szankciók kellenek az Európai Uniótól. Szerintem ezzel hibát követtek el. Levettek a listáról két oligarchát”

– mondta Zelenszkij.

Az unió Franciaország és Szlovákia nyomására Aliser Uszmanov és Mihail Fridman orosz üzletembereket levették a közös szankciós listáról, erre utalt az ukrán elnök.

Zelenszkij hangsúlyozta: Oroszországgal nem szabad semmilyen kompromisszumot kötni, minden egyes ilyen döntés Ukrajna számára kockázatot jelent.

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Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

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