20°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
A Portfolio technológiai újságírót keres
Globál

A Portfolio technológiai újságírót keres

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A magyarországi gazdasági média vezető szereplője, a Portfolio, komoly szakmai ambíciókkal rendelkező junior technológiai újságírót keres. Az ideális jelölt pályakezdő vagy 1-2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Mi lesz a feladatod ebben a pozícióban?

  • Aktuális, a technológiai szektorhoz kapcsolódó események, trendek figyelése, cikk formájában való, gyors feldolgozása
  • Érdekes, gazdasági hatással bíró, elsősorban külföldi technológiai sztorik felkutatása és elemzése
  • Témafókusz: technológiai szektor, mesterséges intelligencia, alkalmazások, robotizáció, digitalizáció

Ez a pozíció Neked szól, ha...

  • Hírfüggő vagy 
  • Felsőfokú végzettséggel rendelkezel 
  • Érdekelnek a legújabb technológiai trendek, megoldások, eszközök 
  • Kiváló értelmezési képességgel, elemző szemlélettel rendelkezel
  • Jó íráskészséggel, gyorsírási tapasztalattal rendelkezel 
  • Magas szintű szakmai angol nyelvtudásod van 
  • Képes vagy a dinamikus, gyors, önálló munkavégzésre
  • Aktívan érdeklődsz a mesterséges intelligencia iránt
  • Plusz pont, ha rutinból megy a promptolás, workflow-építés
  • Előny, ha érdekel a programozás, alapszinten ismersz programnyelveket 

Ezek várnak rád a Portfolio-nál

  • Szakmai elismerés a hazai gazdasági média vezető szereplőjének, a Príma Primissima díjas Portfolio csapatának tagjaként 
  • Lehetőség arra, hogy a kiemelt témáidban elmélyedj, szakértőjévé válj az adott területeknek  
  • Versenyképes juttatás 
  • Karrierlehetőség 
  • Jelentős fejlődési lehetőség egy olyan szerkesztőségben, ahol 10 Junior Prima díjas újságíró dolgozik 
  • Idővel konferenciákon való szereplési lehetőség 
  • Segítőkész csapat, jó hangulat 
  • Sikeres és stabil munkáltatói háttér

Jelentkezz az állásra most, IDE kattintva!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Elszabadult a háború: megtámadták a Közel-Kelet legerősebb hatalmát
Betörtek az oroszok a NATO légterébe, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility