Alapos ráncfelvarrást kapott Moszkva büszkesége: Ukrajna miatt átszabták az ötödik generációs Szu-57 vadászgépet

A vállalat közleménye szerint a Szu-57-es „hatalmas fejlődésen” ment keresztül az orosz-ukrán háború 2022-es kirobbanása óta. A gépeket átvevő pilóta elmondása alapján az új műszaki konfiguráció bővíti a típussal végrehajtható feladatok körét, az integrált fegyverrendszer pedig új légi indítású fegyverek alkalmazását is lehetővé teszi. A fokozatos fejlesztések végső soron a Szu-57M1 változathoz vezetnek, amelyet a közlemény szerint új generációs hajtóművekkel szerelnek fel.
A legszembetűnőbb változások az önvédelmi szenzorrendszert érintik. A korábbi gépeken a 101KSZ-U rakétaközeledés-jelző rendszer működött, az újabb példányokon azonban az elemzők módosított érzékelőnyílásokat azonosítottak, ami kibővített észlelési képességekre utal. A törzs körül további szenzorablakok is megjelentek, amelyek a rakétariasztási és önvédelmi funkciókhoz kapcsolódnak. Ez különösen fontos egy kis radarkeresztmetszetű vadászgépnél, mivel a passzív fenyegetésérzékelés lehetővé teszi, hogy
a repülőgép alacsony elektromágneses kibocsátás mellett is megőrizze helyzetfelismerő képességét.
A módosított rendszerek pontos teljesítményadatai szigorúan titkosak. A felvételek alapján a külső hardver megváltozott, ám az érzékelési távolságok, a jelfeldolgozási képességek, az elektronikai hadviseléssel szembeni ellenállóság, valamint az egyes rakétatípusok elleni hatékonyság nyílt forrásokból nem ismerhetők meg.
A fejlesztések másik látványos területe a pilótafülke. A 2025-ben nyilvánosan bemutatott gépeken jelentősen átdolgozott műszerfal jelent meg. A korábbi több, kisebb multifunkciós kijelzőt egyetlen nagyméretű képernyő váltotta fel, amely a különféle érzékelőktől érkező információkat egységes felületen jeleníti meg. Az újabb példányokon emellett korszerűsített, szélvédőre vetített kijelzőt (HUD) is megfigyeltek, amely a legfontosabb repülési és célzási adatokat anélkül jeleníti meg a pilóta előtt, hogy le kellene néznie a műszerfalra.
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