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Az oroszok szerint teljesen esélytelen, hogy Putyin eleget tegyen Trump kérésének
Globál

Az oroszok szerint teljesen esélytelen, hogy Putyin eleget tegyen Trump kérésének

Portfolio
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Vlagyimir Putyin orosz elnök valószínűleg nem megy majd el az Egyesült Államokban szervezett G20-csúcsra – írja az orosz Moszkovszkij Komszomolec, le is vezetik, hogy miért.

Az orosz újságírók úgy látják: Putyin meghívása Amerikába puszta formalitás, kérdéses, hogy egyáltalán fennmarad-e a meghívás, ha Donald Trump hatalma meggyengül az időközi választások után, novemberben.

Az MK szerint az egész eseménynek egyébként nem sok értelme van orosz szempontból, a G20-formáció többi állama csak arra használná Putyin jelenétét, hogy „megleckéztessék” az orosz vezetőt.

Zelenszkij régóta arról álmodozik, hogy bemutassa az ukrán Dávid és az orosz Góliát harcát, biztos, hogy azonnal Floridába rohan majd. Teljesen érthetetlen, Putyin számára milyen előnye lenne egy ilyen színjátéknak”

– írja az MK hasábjain Mihail Rosztovszkij főszerkesztő.

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Az orosz lap hangsúlyozza:

semmi értelme nincs ezen a ponton a tárgyalásoknak, ahogy az orosz elnök rendre hangsúlyozza, Moszkvának most a harctéren kell győzelmet elérnie.

Kijev és az őket támogatói európai erők nem készek arra, hogy a Kreml fő követeléseit teljesítsék. A Kreml nem fogja megváltoztatni a követeléseit. Ez a helyzet régóta nem változik. A média most máshogy számol be az egészről, de minden intelligens ember látja, hogy csak a lényeg számít”

– foglalja össze az orosz újságíró.

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Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

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