Bedurvult Ukrajna: nagyon súlyos támadás érte Oroszországot, egész éjjel hullottak a drónok

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint szeptember 24-én este 8 órától szeptember 25-én reggel 8 óráig – moszkvai idő szerint –

a légvédelmi erők összesen 592 ukrán pilóta nélküli repülőgépet fogtak el és semmisítettek meg az orosz légtérben.

A drónokat Belgorod, Brjanszk, Volgográd, Voronyezs, Kaluga, Kurszk, Lipeck és Orjol, továbbá a Moszkvai terület, a Krasznodári határterület és a Permi határterület, valamint az Udmurt Köztársaság légterében lőtték le.

A tárca emellett arról is beszámolt, hogy a rosztovi, tveri, tulai, szamarai és szmolenszki terület felett szintén megsemmisítettek ukrán drónokat. Az ukrán fegyveres erők emellett Tatárföldet, az orosz megszállás alatt álló Krímet és a Fekete-tenger tengerészeti eszközeit is megpróbálták támadni.

Voronyezsben négy ember megsérült a dróntámadás következtében. Alekszandr Guszev kormányzó tájékoztatása szerint közülük ketten kórházi ellátásra szorultak, míg két másik sérültet a helyszínen láttak el.

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