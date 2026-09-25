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Bedurvult Ukrajna: nagyon súlyos támadás érte Oroszországot, egész éjjel hullottak a drónok
Globál

Bedurvult Ukrajna: nagyon súlyos támadás érte Oroszországot, egész éjjel hullottak a drónok

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Az orosz védelmi tárca tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán az orosz légvédelem 592 ukrán drónt semmisített meg több tucat régió felett. Ez az utóbbi időszak egyik legnagyobb szabású támadása volt - számolt be a News.ru.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint szeptember 24-én este 8 órától szeptember 25-én reggel 8 óráig – moszkvai idő szerint –

a légvédelmi erők összesen 592 ukrán pilóta nélküli repülőgépet fogtak el és semmisítettek meg az orosz légtérben.

A drónokat Belgorod, Brjanszk, Volgográd, Voronyezs, Kaluga, Kurszk, Lipeck és Orjol, továbbá a Moszkvai terület, a Krasznodári határterület és a Permi határterület, valamint az Udmurt Köztársaság légterében lőtték le.

A tárca emellett arról is beszámolt, hogy a rosztovi, tveri, tulai, szamarai és szmolenszki terület felett szintén megsemmisítettek ukrán drónokat. Az ukrán fegyveres erők emellett Tatárföldet, az orosz megszállás alatt álló Krímet és a Fekete-tenger tengerészeti eszközeit is megpróbálták támadni.

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Voronyezsben négy ember megsérült a dróntámadás következtében. Alekszandr Guszev kormányzó tájékoztatása szerint közülük ketten kórházi ellátásra szorultak, míg két másik sérültet a helyszínen láttak el.

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Címlapkép forrása: Ivan Antypenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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