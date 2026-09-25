Bejelentést tett a magyar kormány: fordulat állt be a magyar-ukrán viszonyban

Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ-héten többször találkozott ukrán partnerével, és sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit - közölte a Külügyminisztérium pénteki Facebook-bejegyzésében.

Hangsúlyozták: a kapcsolattartás folyamatos, napi szintű az ukrán miniszterelnök-helyettessel a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekben, ezzel kapcsolatban további fejlemény októberben várható.

Magyarország nyitott az új regionális együttműködésekre, ugyanakkor minden esetben pontosan látni kívánja azok célját, működését és azt, milyen hozzáadott értéket jelentenek Magyarországnak

- emelték ki.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 18-án jelentette be a Kárpátok szélesebben vett régióját tömörítő Kárpáti Nyolcak létrejöttét, amelynek célja a logisztika fejlesztése, a határokon átnyúló gazdasági együttműködés, valamint a közösségek támogatása. A bejelentésben az is szerepelt, hogy Magyarország tagja a formációnak. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 21-én közölte: Magyarország nem tagja a csoportosulásnak.

Egy másik ügyben is vita alakult ki a héten: a Naftohaz ukrán gáz- és olajipari vállalat memorandumot írt alá a Mollal kőolajtermékek magyarországi tárolásáról. Magyar Péter ugyancsak szeptember 21-én közölte: a Tisza-kormány alatt nem épül kőolajtározó az ukrán-magyar határ közelében.

A külügyminisztérium arra is kitért, hogy az orosz fosszilis energiahordozók használóira kiszabott amerikai szankció alóli magyar mentesség egy évre szól, ezt amerikai oldalról kell meghosszabbítani, és jelenleg is ennek sikerességéért dolgoznak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton