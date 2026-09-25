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Bejelentette Zelenszkij: folytatódnak a béketárgyalások
Globál

Bejelentette Zelenszkij: folytatódnak a béketárgyalások

Portfolio
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Az Egyesült Államok elkezdte szervezni az ukrajnai háború lezárását célzó béketárgyalásokat – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij elmondta a sajtónak: a tárgyalások „technikai szinten” kezdődnek, várhatóan Abu-Dzabiban lesznek.

Egyelőre nem világos, hogy Oroszország elfogadja-e a felvetést és az sem, hogy a találkozóra pontosan mikor kerül majd sor.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy az amerikai felvetéssel párhuzamosan elkezdődtek a tárgyalások a Fekete-tengeri harci cselekmények lezárásáról, az egyeztetésekben India és több közel-keleti ország is részt vesz. Szintén nem világos egyelőre, ebben a folyamatban Oroszország milyen szinten képviselteti magát.

Végül: Zelenszkij arra is kitért, hogy sikerült Donald Trump amerikai elnökkel megállapodni arról, hogy Ukrajna is gyárthassa a Patriot légvédelmi rakétákat, a szükséges licenct megkapták.

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Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images

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