Donald Trump találkozót kezdeményezett Putyin és Zelenszkij között

A héten New Yorkban Zelenszkij és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is külön-külön egyeztetett az amerikai kormányzat képviselőivel. Washington mindkét felet arra próbálta rávenni, hogy fogadjanak el moratóriumot az egymás energetikai infrastruktúrája elleni csapásokra – a globális gázolajárak meredek emelkedésének mérséklése érdekében –,
a javaslatot azonban egyik fél sem fogadta el.
Zelenszkij pénteken közölte, hogy a technikai szintű béketárgyalásokra valószínűleg az Egyesült Arab Emírségekben kerül majd sor, bár Washington egyelőre nem javasolt konkrét időpontot.
Európai tisztségviselők szerint
Trump és csapata fogékonynak mutatkozott a tél beállta előtti ukrán támogatásokkal kapcsolatos lobbitevékenységre,
és a Zelenszkijjel folytatott megbeszélést összességében pozitívnak értékelte. Ugyanakkor Trump még nem döntött arról, küld-e további légvédelmi eszközöket Ukrajnának a téli időszakra, mivel az iráni háború miatt az Egyesült Államok saját készletei is végesek. Abban viszont megállapodtak, hogy Ukrajna engedélyt kap Patriot rakéták gyártására. Zelenszkij szerint Trump közölte vele, hogy a héten meghozta a végleges döntést a kérdésben, a szállítások ütemezését azonban nem részletezte. A termelés várhatóan legalább egy évig nem indul el, így ez rövid távon nem nyújt megoldást az ukrán kritikus infrastruktúra téli védelmére.
Ugyanezen a héten Marco Rubio külügyminiszter bejelentette, hogy az Egyesült Államok meghívta Putyint a decemberi floridai G20-csúcstalálkozóra, ami éles bírálatokat váltott ki Európában. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője a CNN-nek nyilatkozva kijelentette, a bejelentést "nagyon nehéz volt hallani". A Kremlhez közel álló források ugyanakkor arra utaltak, hogy Putyin valószínűleg távol marad a G20-csúcstól, és inkább a Hszi Csin-ping kínai elnök által novemberben szervezett találkozón vesz részt.
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