Elszabadult a háború: megtámadták a Közel-Kelet legerősebb hatalmát

A koalíciót Rijád hozta létre 2015-ben, a jemeni polgárháború kezdetén, hogy támogassa a törvényes jemeni kormányt az Irán-barát húszik ellenében.
A szövetség szóvivője, Turki al-Maliki az X közösségi oldalán kilátásba helyezte, hogy
a húszi terrorista milícia eszkalációs kísérleteire és jogsértéseire határozott válasz fog következni".
A szaúdi polgári védelem korábban "potenciális veszélyre" figyelmeztető riasztásokat adott ki a királyság több régiójában, többek között Mekkában, az iszlám legszentebb városában. A figyelmeztetéseket, amelyek Taif, Dzsidda, Tabuk és Janbu tartományaira is vonatkoztak, néhány perccel később visszavonták.
A húszi milícia ezt követően azt állította, hogy ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadást indított Szaúd-Arábia déli részén található parancsnokságok és fegyverraktárak ellen.
A csoport szerint a támadásban jemeni, szudáni és szaúdi személyzet tagjai haltak meg és sérültek meg.
Az iráni támogatású harcosok este azt is bejelentették, hogy támadásokat hajtottak végre az Aramco olajipari óriáscég janbui létesítményei ellen, valamint egy azonosítatlan helyszínen a szaúdi fővárosban, Rijádban.
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