Energiakrízis: katasztrofális lépésre készül Washington

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Az Európai Unió energiaügyi biztosa, Dan Jørgensen a Financial Timesnak adott interjújában hangsúlyozta, hogy mind az Egyesült Államoknak, mind Európának érdeke az energia szabad áramlásának fenntartása a két fél között. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy még ha az amerikai dízelszállítások zavartalanok is maradnak, az idei tél rendkívül nehéz lesz az európai fogyasztók számára. Az európai dízelárak jelenleg a történelmi csúcs közelében járnak, az amerikai elnök pedig a hét elején egy esetleges exporttilalom támogatásáról beszélt –
a kereskedők szerint egy ilyen lépés "katasztrofális" lenne Európa számára, mivel az USA a kontinens legnagyobb dízelszállítója.
Bár Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter később kétségbe vonta a teljes embargó értelmét, a fenyegetés újabb csapást jelent Európa energiabiztonságára, amelyet a közel-keleti konfliktus amúgy is megterhel. Az európai gázárak nemrég az orosz–ukrán háború kitörése óta nem látott szintre emelkedtek, a Brent nyersolaj ára pedig továbbra is száz dollár felett forog hordónként.
Az Európai Bizottság rövid távú intézkedéseket vizsgál a fosszilis energiahordozók árának csökkentésére. Emmanuel Macron francia elnök a hét elején azonnali lépéseket sürgetett, többek között a metánimportra vonatkozó szigorúbb előírások elhalasztását és a finomítói szabályok enyhítését javasolta. Jørgensen nem kívánta egyenként kommentálni Macron javaslatait, de egyetértett a helyzetértékeléssel. Mint mondta, néha halasztani kell, vagy rugalmasabbá kell tenni a szabályozást, hozzátéve, hogy a következő hetekben és hónapokban a tagállamok által kért "különböző szintű rugalmasságot" fogják bemutatni.
A Transport & Environment civil szervezet adatai szerint az európai autósok már most tankolásonként több mint 30 euróval fizetnek többet a gázolajért, mint az amerikai–iráni háború előtt. Az amerikai és európai finomítók ugyan növelték a termelésüket, így az ellátás egyelőre biztosított, ám a Trump-kormányzat a novemberi félidős választások miatt egyre nagyobb belpolitikai nyomás alatt áll a hazai dízelárak miatt.
Jørgensen a jövő heti, dublini uniós energiaügyi miniszteri tanácsülés előtt riadót fújt.
Arra sürgette a tagállamokat, hogy csökkentsék a villamosenergia-adókat, és fektessenek többet a megújuló energiába, kihasználva a Bizottság által a költségvetési szabályokba épített rugalmassági lehetőségeket. Eddig csak Olaszország és Görögország tett ilyen lépéseket.
A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy nagyon magas árakkal szembesülünk, de ellátásbiztonsági probléma nem lesz
– fogalmazott, majd hozzátette, hogy akik nem engedhetik meg maguknak az üzemanyagot, azoknak mindegy, van-e elég belőle a piacon, ha nem tudják megvenni.
Az energiaügyi biztos megismételte korábbi figyelmeztetését, miszerint Európának fel kell gyorsítania a villamosítást. A Bizottság a teljes uniós villamosítási arány megduplázását javasolta, amellyel 2040-re elérnék a 46 százalékot. "Ha nem szakadunk el a fosszilis energiahordozóktól való függőségtől, az állandósult válsághoz vezet" – zárta gondolatait Jørgensen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kilőtt az Oracle japán leánycégének részvénye
Rekord rekord hátán.
Idétlen időkig: össze kell tépni a szokásos forgatókönyvet egy valóban működő uniós költségvetéshez
Serafin szerint gyakorlatilag minden tagállam - a V4-ek is - ugyanazt a nótát fújja.
Megtámadták Moszkvát: riasztották a védelmi erőket
Órákon át dolgoztak az orosz katonák.
Elszabadult a háború: megtámadták a Közel-Kelet legerősebb hatalmát
Eszkalálódik a helyzet.
Itt az igazság a magyar bankok rejtett díjairól – a fintechvezért kérdeztük, az itthon folyó fejlesztésekről is beszélt
Interjú Kristo Käärmann-nal, a Wise társalapító-vezérigazgatójával.
Netanjahu szerint könnyű döntés volt megtámadni Iránt, a gázai népirtás az évszázad hazugsága
Több száz küldött kivonult a teremből, amikor a miniszterelnök a pódiumhoz lépett.
Nem szavazta meg az amerikai Szenátus, hogy a háború befejezésére szólítsák fel Trumpot
A sokadik próbálkozás volt.
Macron komoly veszélyre figyelmeztet: Oroszország célba veheti a nyugati szövetségeseket
Üzent a francia elnök.
Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása
Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből
Hol kezdődik a felső tized? Megyénként mutatjuk, mennyit kell keresni hozzá 2026-ban
A kereseti statisztikákban gyakran találkozunk átlaggal, azonban ez kevésbé reprezentatív, mert az átlagot könnyen elhúzzák a kiugró értékek. Ezt a problémát sokszor felvetik a magyar átlag
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban
Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Bajban a Volkswagen - Bajban a német foci
A Volkswagen válsága nem áll meg a gyárkapuknál: a német autóipar megingása a futballpályákon is éreztetheti hatását. Az Audi, a Porsche és a Volkswagen több... The post Bajban a Volkswagen
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje
Terítéken egy sor kulcskérdés.
Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik
Jön a füge és az olajfa?
Nem onnan jött a nagy AI-dobás, ahonnan vártuk – de valami nem stimmel
Továbbra sem lefutott az AI-verseny.
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.