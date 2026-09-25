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Felpörögtek a tárgyalások, közel lehet a megállapodás: megoldódhat végre Trump zsákutcába futott háborúja?
Globál

Felpörögtek a tárgyalások, közel lehet a megállapodás: megoldódhat végre Trump zsákutcába futott háborúja?

Portfolio
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Az Egyesült Államok és Irán tárgyalói New Yorkban egy szakaszos megállapodásról egyeztettek a csaknem hét hónapja tartó konfliktus lezárása érdekében. Ha sikerül megállapodni, Teherán megnyitná a Hormuzi-szorost, Washington pedig feloldaná az Irán ellen bevezetett gazdasági blokádot - írta meg több nyugati lap.

A tengerszoros a tárgyalások központi alkuelemévé vált. Irán a gazdaságát fojtogató amerikai blokád feloldását, Washington pedig a globális olajellátás szempontjából kulcsfontosságú vízi út szabad hajózhatóságának biztosítását követeli.

A patthelyzet fő oka, hogy egyik fél sem hajlandó megtenni az első engedményt

– derül ki a Reutersnek nyilatkozó iráni, regionális és nyugati diplomáciai források beszámolóiból. Teherán ugyanakkor tisztában van az elhúzódó konfrontáció súlyos gazdasági következményeivel.

Egy magas rangú iráni tisztségviselő az ENSZ-közgyűlés margóján kifejtette, hogy a legvalószínűbb megoldást egy lépcsőzetes megállapodás jelentené. Elmondása szerint a válság szakaszos rendezésének első lépéseként feloldanák a blokádot, és megnyitnák a Hormuzi-szorost.

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Irán közben konkrét, nyilvános javaslatot is előterjesztett, amely szerint hat napon belül hajlandó lenne megnyitni a szorost, majd a rákövetkező napon megkezdené a nukleáris programjáról szóló tárgyalásokat.

Ennek feltétele, hogy az Egyesült Államok cserébe feloldja az iráni olajexportot sújtó szankciókat, minden fronton – beleértve Libanont is – beszünteti a harcokat, és feloldja a befagyasztott iráni vagyoneszközök egy részének zárolását. A kezdeményezés célja a júniusban aláírt szándéknyilatkozatban rögzített folyamat, különösen a nukleáris tárgyalások megkezdésének felgyorsítása.

Teherán azt is közölte, hogy Ománnal már megállapodott a szoroson átvezető ideiglenes hajózási útvonalról, amelyet kész bejegyeztetni a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél (IMO).

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter elmondta, hogy várja az amerikai választ a javaslatra, egyúttal hozzátette, hogy egyeztetett Kínával is, amely teljes mértékben támogatja a tervet.

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Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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