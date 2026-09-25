Halálos vírus ütötte fel a fejét Hollandiában

A holland közegészségügyi intézet (RIVM) megerősítette az ország ötödik, nyugat-nílusi vírusfertőzéshez köthető halálesetét, miközben az idén azonosított fertőzöttek száma 44-re emelkedett. A hatóságok hangsúlyozták, hogy járványveszély nem áll fenn, mivel a szúnyogok által terjesztett vírus emberről emberre nem terjed. A fertőzöttek 80 százalékánál nem jelentkeznek tünetek, súlyos neurológiai szövődmények az esetek mintegy 1 százalékában fordulnak elő. A vírus ellen jelenleg nem áll rendelkezésre sem vakcina, sem célzott kezelés, különösen az idősek és a legyengült immunrendszerűek vannak veszélyben.

A holland közegészségügyi intézet (RIVM) megerősítette a nyugat-nílusi vírusfertőzéshez köthető ötödik halálesetet,

a jelentés szerint egyre nő fertőzöttek száma Hollandiában.

A Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál beszámolója szerint a holland közegészségügyi intézet által az országban idén megerősített fertőzéses esetek száma 44-re emelkedett. A legutóbbi, egy héttel ezelőtt közreadott jelentés óta további 16 fertőzöttet azonosítottak.

Hangsúlyozták: nem áll fenn járvány veszélye, mivel a vírus emberről emberre nem terjed. Orvosok, állatorvosok, virológusok és más szakemberek kísérik figyelemmel a betegség terjedését, és döntenek arról, szükséges-e további óvintézkedéseket bevezetni - tájékoztattak.

Emlékeztettek: szúnyogok által terjesztett vírus a fertőzöttek 80 százalékánál nem okoz tüneteket. A nyugat-nílusi láz az esetek mintegy 1 százaléka esetében neurológiai problémákhoz vezet, kivételes esetekben pedig halálos kimenetelű is lehet.

Egy utrechti kórházban ápolt beteg augusztusi halálát követően az RIVM közölte, hogy a vírus immár jelen van a hollandiai szúnyogpopulációban. A korábbi halálesetek kizárólag olyanokat érintettek, akik külföldi utazásuk során fertőződtek meg.

Nyugat-nílusi vírussal idén ez idáig 136 lovat és 171 madarat azonosítottak Hollandiában.

A nyugat-nílusi vírusfertőzés enyhébb lefolyása esetén láz, fejfájás, izom- és ízületi fájdalom, valamint emésztőrendszeri panaszok jelentkezhetnek.

A súlyosabb esetekben agyhártya- vagy agyvelőgyulladás, illetve más neurológiai tünetek is kialakulhatnak.

Különösen veszélyeztetettek az idősek és a legyengült immunrendszerűek. A vírus ellen nincsenek vakcinák vagy kezelések.

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