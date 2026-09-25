Hátsó kapuvá válhat Nagy-Britannia – Brüsszel már a vámuniót emlegeti

Az elmúlt hetek intenzív brit lobbitevékenységére válaszul – amellyel London az uniós gyártókkal egyenlő elbánást próbált kiharcolni a termékeinek –

Brüsszel a vámunióban jelölte meg a megoldást.

Egy uniós tisztviselő szerint a vámunió a Made in Europe legtöbb problémáját orvosolná, beleértve a vámkülönbségek kérdését is, amelyek miatt felmerül a félelem, hogy Kína az Egyesült Királyságon keresztül kerülheti meg az uniós védővámokat. A Made in Europe politika célja, hogy az állami támogatásoknál és a közbeszerzéseknél az uniós gyártókat részesítse előnyben, védve őket a kínai versennyel szemben.

Andy Burnham brit miniszterelnök azonban a Munkáspárt választási ígéreteihez ragaszkodik, amelyek kizárják a vámunióhoz és az egységes piachoz való csatlakozást. Ugyanakkor az EU protekcionista intézkedéseinek átvétele – például a kínai elektromos autókra kivetett, akár 45 százalékos dömpingellenes vámok alkalmazása – tovább szűkítené a Brexit után megmaradt kereskedelmi mozgásteret, és megemelné a fogyasztói árakat. Egy uniós tisztviselő megjegyzése szerint "kegyetlen irónia, miként alakult át a Nagy-Britanniával kapcsolatos európai aggodalom, amely a Temze menti Szingapúrtól való félelemből a Csatornán túli Törökországtól való félelemmé vált." Ez arra utal, hogy ma már nem a hiperversenyképes brit gazdaság jelenti a fenyegetést, hanem az, hogy

az Egyesült Királyság a kínai áruk hátsó kapujává válhat az európai piacon.

A probléma több ágazatban is kiéleződött. Az Egyesült Királyság 2024-ben nem követte az EU-t a kínai elektromos autókra kivetett védővámok bevezetésében, aminek eredményeként a kínai gyártók idén már 16 százalékos részesedést szereztek a brit újautó-piacon. A Nissan európai vezetője arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Királyság az EU felé tartó kínai elektromos autók tranzitfolyosójává válhat. A brit kormány eközben a kínai Chery autógyártóval tárgyal arról, hogy a Nissan sunderlandi üzemében indítsanak termelést, azonban a kínai védővámok emelése ezt a beruházást veszélyeztetné.

Hasonló a helyzet a vegyiparban is, amelyet szintén a kínai olcsóimport sújt. Brüsszel dömpingellenes vámokat vetett ki, és további intézkedéseket helyezett kilátásba. Az EU ebben a hónapban bejelentette, hogy elindítja az Egyesült Királyságból érkező titán-dioxid-export nyomon követését, miután a brit versenyhatóság engedélyezte Kína legnagyobb gyártójának egy északkelet-angliai üzem felvásárlását. Jonathan Reynolds brit üzleti és kereskedelmi miniszter levélben fordult a hazai vegyipari szereplőkhöz, információkat kérve a tisztességtelen importról, egyúttal jelezve, hogy további kereskedelemvédelmi intézkedésekre lehet szükség.

John Alty, a brit kereskedelempolitikai főigazgatóság korábbi vezetője úgy véli, az Egyesült Királyságnak alig maradt választási lehetősége, mivel a nagy kereskedelmi hatalmak egyre egyértelműbbé teszik, hogy a piachoz való hozzáférésért cserébe el kell fogadni a külső korlátozásokat. London hivatalos álláspontja szerint a kereskedelemvédelmi intézkedéseket továbbra is önállóan, a brit gazdasági érdekek figyelembevételével hozza meg, ugyanakkor elismerte, hogy az EU-val való szorosabb együttműködés elengedhetetlen a közös kihívások kezeléséhez.

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