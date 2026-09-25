Hírszerzési jelentés: pár hónapon belül megtámadhatja Oroszország a NATO-t - Szárazföldi invázió is jöhet

A dán védelmi hírszerzés (FE) értékelése szerint "alacsony, de növekvő a kockázata" annak, hogy Oroszország elszigetelt rakéta- vagy dróncsapásokat mérjen az Ukrajnát támogató NATO-infrastruktúrára. Thomas Ahrenkiel, a szolgálat vezetője szerint

Moszkva korlátozott számú katonát is bevethet egy NATO-tagállam határ menti területén, akár az orosz kisebbségek védelmének ürügyén.

A cél nem az adott ország elfoglalása, hanem a NATO megosztása"

– fogalmazott Ahrenkiel.

Az Oroszországgal határos NATO-tagállamok közé tartozik Finnország, Norvégia, Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország. A jelentés szerint

Moszkva a következő hónapokban várhatóan fokozza a Nyugat elleni hibrid hadviselését is, amelynek a korábbiaknál súlyosabb következményei lehetnek az érintett országok számára.

Mindeközben Lengyelországban szerdán kigyulladt egy Starlink-állomás tápegysége és tartalékgenerátora. Krzysztof Gawkowski lengyel miniszterelnök-helyettes szerint számos jel arra utal, hogy szabotázsakcióról van szó, amely az internetszolgáltatások – köztük az ukrán hadsereg kommunikációjának – megzavarására irányult. Varsó 2022, az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta fokozott készültségben van a szabotázsakciók miatt.

Moszkva következetesen tagadja a hibrid hadviselésben és a szövetséges országok elleni szabotázsakciókban való részvételt. Az oroszországi dán nagykövetség csütörtökön visszautasította a fenyegetésértékelést, mondván, az nélkülöz minden hiteles bizonyítékot, és a Nyugatot – élén Dániával – vádolta a feszültség szításával.

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