Korrupciós botrány a honvédségnél: kiderült, mire kellett a 12 milliárd forintos brit szerződés

A megállapodást még Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatali ideje alatt kötötték meg a londoni székhelyű Anders de Wiart Associates (AdWA) nevű vállalattal.

A kiemelkedően magas összegű tanácsadói megbízás keretében a cég kezelési utasításokat dolgozott ki, vezetői tréningeket tartott, valamint megtervezett egy brit mintájú egyenruhát is, amelyet azonban a Magyar Honvédség végül soha nem rendszeresített.

A megbízás legvitatottabb pontja, hogy a brit vállalatnak egy olyan német gyártmányú haditechnikai eszköz használatát kellett volna betanítania, amelyet az Egyesült Királyságban egyáltalán nem alkalmaznak, és a cég szakemberei korábban nem is találkoztak vele.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a napokban jelentette be, hogy a szerződés miatt feljelentést tesz, erről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 23. Tízmilliárdos korrupciós ügy bukott ki a honvédségnél: feljelentést tesz a miniszter

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