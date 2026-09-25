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Korrupciós botrány a honvédségnél: kiderült, mire kellett a 12 milliárd forintos brit szerződés
Globál

Korrupciós botrány a honvédségnél: kiderült, mire kellett a 12 milliárd forintos brit szerződés

Portfolio
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Pályázat nélkül, 12 milliárd forintért bízott meg a Honvédelmi Minisztérium korábbi vezetése egy brit céget a német Lynx harcjárművek használatának oktatásával, noha a vállalatnak semmilyen tapasztalata nem volt a típussal kapcsolatban. A gyanús szerződés miatt a tárca jelenlegi vezetése a nyomozó hatósághoz fordul - jelentette a 24.hu.

A megállapodást még Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatali ideje alatt kötötték meg a londoni székhelyű Anders de Wiart Associates (AdWA) nevű vállalattal.

A kiemelkedően magas összegű tanácsadói megbízás keretében a cég kezelési utasításokat dolgozott ki, vezetői tréningeket tartott, valamint megtervezett egy brit mintájú egyenruhát is, amelyet azonban a Magyar Honvédség végül soha nem rendszeresített.

A megbízás legvitatottabb pontja, hogy a brit vállalatnak egy olyan német gyártmányú haditechnikai eszköz használatát kellett volna betanítania, amelyet az Egyesült Királyságban egyáltalán nem alkalmaznak, és a cég szakemberei korábban nem is találkoztak vele.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a napokban jelentette be, hogy a szerződés miatt feljelentést tesz, erről itt írtunk:

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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