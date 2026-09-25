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Közel 3 millió autót hív vissza a Volkswagen világszerte - Mutatjuk, melyik modelleket érinti
Globál

Közel 3 millió autót hív vissza a Volkswagen világszerte - Mutatjuk, melyik modelleket érinti

MTI
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A Volkswagen világszerte mintegy 2,86 millió járművet hív vissza kormánymű-problémák miatt – erősítette meg a német autóipari óriás pénteken.

A német autóipari óriás, a Volkswagen pénteken megerősítette, hogy

világszerte mintegy 2,86 millió járművet visszahív kormánymű-problémák miatt

- közölte a német szövetségi gépjármű-közlekedési hatóság (KBA).

A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptember 24. és 2024. július 1. között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017. október 31. és és 2024. május 23. között készült Q3 modellje.

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Címlapkép forrása: picture alliance via (c) Copyright 2018, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

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