Lecsapott Ukrajna, leállt a kulcsfontosságú üzem

Ukrajna nagyszabású dróntámadást hajtott végre a Rosztovi területen, amely átmenetileg leállásra kényszerítette az évi 5 millió tonna kapacitású novosahtyinszki kőolajfinomítót. Az utóbbi időszakban Ukrajna már Moszkva és Jaroszlavl térségében is eltalált orosz finomítókat.

Ukrajna ismét orosz finomítókat támadott,

a Rosztovi területen végrehajtott nagyszabású dróntámadás átmenetileg leállásra kényszerítette a novosahtyinszki kőolajfinomítót

- írja a Reuters.

Jurij Szljuszar, a Rosztovi terület kormányzója pénteken közölte, hogy az orosz légvédelem az éjszaka folyamán mintegy 50 drónt semmisített meg a régió felett, ám a novosahtyinszki finomítót találat érte. Az üzem éves feldolgozókapacitása 5 millió tonna kőolaj – ez nagyjából napi 100 ezer hordónak felel meg –, termékeit pedig főként az exportpiacokon értékesíti.

A nagyszabású dróntámadásra azután került sor, hogy az ENSZ New York-i székhelyén megkezdődtek az egyeztetések egy lehetséges, energetikai célpontokra vonatkozó tűzszünetről Kijev és Moszkva között. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt a háború lezárásának lehetőségeiről, beleértve az energetikai létesítmények elleni kölcsönös csapások beszüntetését.

Zelenszkij az ENSZ-ben arra figyelmeztetett, hogy amennyiben a felek nem tudnak megállapodni az energetikai célpontokra vonatkozó tűzszünetről a tél beállta előtt, Ukrajna mindent megtesz majd azért, hogy a fűtési szezon rendkívül fájdalmas legyen Oroszország számára.

Az utóbbi időszakban Ukrajna két másik jelentős orosz kőolajfinomítót is eltalált, egyet Moszkva, egyet pedig Jaroszlavl térségében.

Forrás: Reuters

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