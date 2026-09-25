16°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Lecsapott Ukrajna, leállt a kulcsfontosságú üzem
Globál

Lecsapott Ukrajna, leállt a kulcsfontosságú üzem

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ukrajna nagyszabású dróntámadást hajtott végre a Rosztovi területen, amely átmenetileg leállásra kényszerítette az évi 5 millió tonna kapacitású novosahtyinszki kőolajfinomítót. Az utóbbi időszakban Ukrajna már Moszkva és Jaroszlavl térségében is eltalált orosz finomítókat.

Ukrajna ismét orosz finomítókat támadott,

a Rosztovi területen végrehajtott nagyszabású dróntámadás átmenetileg leállásra kényszerítette a novosahtyinszki kőolajfinomítót

- írja a Reuters.

Jurij Szljuszar, a Rosztovi terület kormányzója pénteken közölte, hogy az orosz légvédelem az éjszaka folyamán mintegy 50 drónt semmisített meg a régió felett, ám a novosahtyinszki finomítót találat érte. Az üzem éves feldolgozókapacitása 5 millió tonna kőolaj – ez nagyjából napi 100 ezer hordónak felel meg –, termékeit pedig főként az exportpiacokon értékesíti.

Még több Globál

Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, északi offenzíva kezdődött - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Bejelentette Zelenszkij: folytatódnak a béketárgyalások

Az oroszok szerint teljesen esélytelen, hogy Putyin eleget tegyen Trump kérésének

A nagyszabású dróntámadásra azután került sor, hogy az ENSZ New York-i székhelyén megkezdődtek az egyeztetések egy lehetséges, energetikai célpontokra vonatkozó tűzszünetről Kijev és Moszkva között. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt a háború lezárásának lehetőségeiről, beleértve az energetikai létesítmények elleni kölcsönös csapások beszüntetését.

Zelenszkij az ENSZ-ben arra figyelmeztetett, hogy amennyiben a felek nem tudnak megállapodni az energetikai célpontokra vonatkozó tűzszünetről a tél beállta előtt, Ukrajna mindent megtesz majd azért, hogy a fűtési szezon rendkívül fájdalmas legyen Oroszország számára.

Az utóbbi időszakban Ukrajna két másik jelentős orosz kőolajfinomítót is eltalált, egyet Moszkva, egyet pedig Jaroszlavl térségében.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Elszabadult a háború: megtámadták a Közel-Kelet legerősebb hatalmát
Betörtek az oroszok a NATO légterébe, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility