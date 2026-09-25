Lecsaptak az amerikai szankció sújtotta árnyékhajót elfoglaló kalózokra

Az északkelet-szomáliai Puntföld tengeri rendőrsége visszafoglalta a szomáliai kalózoktól az augusztusban eltérített Sibu 1 olajszállító hajót, és az összes kalózt őrizetbe vette. Az eritreai zászló alatt közlekedő hajót augusztus 20-án foglalta el hat fegyveres. A Sibu 1 az amerikai pénzügyminisztérium szankciós listáján szerepel, mivel a hatóságok szerint iráni olajtermékeket szállító árnyékflotta része.

Az északkelet-szomáliai Puntföld tengeri rendőrsége pénteken közölte, hogy

visszafoglalták a szomáliai kalózoktól az amerikai szankciók alatt álló, még augusztusban eltérített Sibu 1 olajszállító hajót.

"Két napja indítottuk meg a kalózellenes műveletet, és az akció még tart. A hajót már visszafoglaltuk, a kalózok pedig mind az őrizetünkben vannak" - mondta a Reutersnek Mohamed Jama, a puntföldi tengeri rendőrség egyik parancsnoka.

Az Egyesült Királyság tengerészeti kereskedelmi műveleti központjának (UKMTO) tájékoztatása szerint az eritreai zászló alatt közlekedő Sibu 1-et augusztus 20-án foglalta el hat fegyveres.

Az amerikai pénzügyminisztérium tavaly decemberben szankciós listára tette a hajót, mert a hatóságok szerint egy olyan árnyékflotta része, amellyel a szankciókat kijátszva szállítanak iráni olajtermékeket.

Az elmúlt hónapokban ismét megszaporodtak a kalóztámadások Szomália partjainál. A Nemzetközi Tengerhajózási Iroda (IMB) adatai és az UKMTO jelentései szerint a Sibu 1 volt a tizenharmadik hajó, amelyet idén Szomália partjainál vagy a Szomália és Jemen között húzódó Ádeni-öbölben támadás ért.

A szomáliai kalózok 2008 és 2018 között okozták a legnagyobb felfordulást a kelet-afrikai ország hosszú partvonala mentén, a 2008-ban indult Eunavfor Atalanta fedőnevű, kalózok elleni műveletnek köszönhetően azonban jelentősen sikerült visszaszorítani a tengeri rablók tevékenységét.

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