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Meglepő elemzés látott napvilágot: meglehetősen elnéző a nyugat az egyik legfontosabb orosz dróngyártócéggel
Globál

Meglepő elemzés látott napvilágot: meglehetősen elnéző a nyugat az egyik legfontosabb orosz dróngyártócéggel

Portfolio
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Az orosz hadsereg egyik legszélesebb körben bevetett csapásmérő drónját, a Molnyiját gyártó cég és az alkatrészeket szállító vállalatok többsége nem szerepel a nyugati szankciós listákon – derül ki a Centre for Defense Strategies ukrán biztonságpolitikai kutatóintézet elemzéséből - közölte a Kyiv Independent.

A Molnyija típusú orosz drónokat a rosztovi területen, Taganrogban működő Atlant Aero gyártja. A drón előállítása kifejezetten olcsó, darabja mindössze mintegy 1600 dollárba kerül, miközben a hatótávolsága eléri az 50 kilométert, és akár 10 kilogramm hasznos teherrel is felszerelhető. Alacsony ára és hatékonysága miatt az egyik legelterjedtebb orosz csapásmérő drónná vált. Műholdfelvételek tanúsága szerint az üzem területe gyors ütemben bővül, 2025 folyamán új gyártócsarnokokat építettek a meglévő létesítmény mellett.

A kutatás legfontosabb megállapítása, hogy bár az Atlant Aero ellen az Európai Unió és Kanada korlátozó intézkedéseket vezetett be,

sem az Egyesült Államok, sem az Egyesült Királyság nem sújtotta szankciókkal a céget.

A vállalat többségi tulajdonosa, a Prominvest részvénytársaság egyetlen joghatóság alatt sem áll szankciók alatt. Az Atlant Aero tényleges tulajdonosa, Viktor Grigorjev, valamint a cég további négy társtulajdonosa szintén nem szerepel semmilyen szankciós listán.

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Az elemzés emellett

tíz olyan orosz vállalatot is azonosított, amelyek kritikus alkatrészeket és szolgáltatásokat nyújtanak a Molnyija gyártásához, mégsem érintik őket a nyugati szankciók.

Rajtuk kívül tizenegy kínai céget is név szerint megnevez a jelentés, mint például a Shenzhen Xingkai Technology Company, amely mesh-hálózati berendezéseket szállít – ez a technológia teszi lehetővé, hogy az orosz drónok mélyen berepüljenek az ukrán területek fölé. A kínai vállalat a honlapján nyíltan elismeri, hogy termékei katonai célokra is alkalmasak.

A nyugati szankcióknak ki kell terjedniük az orosz fegyvergyártásban érintett valamennyi vállalatra

– hangsúlyozta Olekszandr Daniljuk, a Centre for Defense Reforms elnöke, hozzátéve, hogy a szankciók betartatásához hatékony végrehajtási mechanizmusra és a korlátozásokat kijátszók érdemi büntetésére van szükség.

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Címlapkép forrása: Alex Nikitenko/Global Images Ukraine via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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