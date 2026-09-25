Megszólalt Putyin a békéről: továbbra is napirenden van minden javaslat

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken úgy nyilatkozott, hogy az ukrajnai háború lezárására tett valamennyi javaslat továbbra is napirenden van, Moszkva azonban még mérlegeli, mi szolgálja leginkább az érdekeit – számoltak be az orosz hírügynökségek.

Az orosz elnök újságíróknak elmondta,

Oroszország készen állt volna arra, hogy a múlt heti parlamenti választásokat követően újraindítsa a tárgyalásokat Kijevvel.

Az orosz fél szerint azonban Ukrajna közben támadásokat indított Moszkva ellen, és szavazóhelyiségeket is eltalált. Putyin szerint Kijev ezzel provokációt hajtott végre, amelynek a következményeit viselnie kell.

Putyin kijelentette, hogy a harcokat az ukrán fél kezdte el minden fronton, majd hozzátette, hogy Ukrajnának éreznie kell Oroszország válaszcsapásait. Az orosz elnök szerint Kijevnek meg kell értenie, hogy a helyzet kiélezése nem vezet eredményre, és ezzel csak a saját pozícióit rontja.

Az orosz elnök úgy véli, éppen ezek a katonai akciók húzódnak meg Ukrajna tűzszüneti és tárgyalási felhívásai mögött.

A rendezési javaslatok kapcsán kifejtette, hogy minden opció az asztalon van, ugyanakkor az ukrán lépések fényében Moszkvának alaposan át kell gondolnia a megfelelő választ.

A több mint négy és fél éve tartó háborúban a felek közötti közvetlen tárgyalások régóta szünetelnek, és Putyin pénteki nyilatkozata sem tartalmazott konkrét javaslatot a békefolyamat újraindítására.

Donald Trump a héten tartott ENSZ Közgyűlésen megpróbálta meggyőzni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy találkozon az orosz elnökkel Moszkvában, hogy közelebb kerüljenek a háború lezárásához. Zelenszkij azonban abszolút elutasítással reagált a felkérésre.

Forrás: Reuters

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