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Megszólalt Putyin a békéről: továbbra is napirenden van minden javaslat
Globál

Megszólalt Putyin a békéről: továbbra is napirenden van minden javaslat

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Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken úgy nyilatkozott, hogy az ukrajnai háború lezárására tett valamennyi javaslat továbbra is napirenden van, Moszkva azonban még mérlegeli, mi szolgálja leginkább az érdekeit – számoltak be az orosz hírügynökségek.

Az orosz elnök újságíróknak elmondta,

Oroszország készen állt volna arra, hogy a múlt heti parlamenti választásokat követően újraindítsa a tárgyalásokat Kijevvel.

Az orosz fél szerint azonban Ukrajna közben támadásokat indított Moszkva ellen, és szavazóhelyiségeket is eltalált. Putyin szerint Kijev ezzel provokációt hajtott végre, amelynek a következményeit viselnie kell.

Putyin kijelentette, hogy a harcokat az ukrán fél kezdte el minden fronton, majd hozzátette, hogy Ukrajnának éreznie kell Oroszország válaszcsapásait. Az orosz elnök szerint Kijevnek meg kell értenie, hogy a helyzet kiélezése nem vezet eredményre, és ezzel csak a saját pozícióit rontja.

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Donald Trump találkozót kezdeményezett Putyin és Zelenszkij között

Az orosz elnök úgy véli, éppen ezek a katonai akciók húzódnak meg Ukrajna tűzszüneti és tárgyalási felhívásai mögött.

A rendezési javaslatok kapcsán kifejtette, hogy minden opció az asztalon van, ugyanakkor az ukrán lépések fényében Moszkvának alaposan át kell gondolnia a megfelelő választ.

A több mint négy és fél éve tartó háborúban a felek közötti közvetlen tárgyalások régóta szünetelnek, és Putyin pénteki nyilatkozata sem tartalmazott konkrét javaslatot a békefolyamat újraindítására.

Donald Trump a héten tartott ENSZ Közgyűlésen megpróbálta meggyőzni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy találkozon az orosz elnökkel Moszkvában, hogy közelebb kerüljenek a háború lezárásához. Zelenszkij azonban abszolút elutasítással reagált a felkérésre.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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