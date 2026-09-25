Megtámadták Moszkvát: riasztották a védelmi erőket

Szergej Szobjanin moszkvai polgármester közölte: a reggeli órákban hét ukrán drónt fogott el a légvédelem, összesen ezzel
pár óra alatt 17-re növekedett a lelőtt ellenséges UAV-k száma.
A polgármester azt nem ismertette, pontosan mennyi drónt nem fogtak el, illetve az esetleges áldozatokról, potenciális károkról sem számolt be.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap közölte: ha nem sikerül tűzszünetet kötni Oroszországgal, Ukrajna mindent megtesz majd, hogy a telet olyan elviselhetetlenné tegye az oroszok számára, mint amilyen az állandó háborús veszélyben élő ukránok számára.
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