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Migránsrendelet jön Olaszországban: korlátozzák a külföldi gyerekek számát az osztályokban
Globál

Migránsrendelet jön Olaszországban: korlátozzák a külföldi gyerekek számát az osztályokban

MTI
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Osztályonként harminc százalékban szabták meg a külföldi tanulók arányát Olaszországban, és szüleik számára kötelezővé tették az olasz nyelv megtanulását.

Az olasz kormány csütörtök esti rendelete az általános iskolák első öt osztályában a nem Olaszországban született, nem olasz állampolgárságú tanulókra vonatkozik, akik nem jártak legalább két évig olaszországi óvodába.

Az oktatási intézményekben a tanulók számára tilos arcuk eltakarása, ami a muszlim kendőviseletre vonatkozik.

A rendelet a

2027 szeptemberében kezdődő tanévtől lép életbe.

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A rendeletről korábban itt írtunk:

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