Most szabadulhat el igazán a pokol: a három hatalom sürgős katonai találkozóján dőlhet el a háború sorsa

Egyre jobban eldurvul a helyzet az Arab-félsziget délnyugati csücskében, ahol a síita húszi lázadók a jemeni kormányerők mellett egyre határozottabban lépnek fel Szaúd-Arábia ellen is. A térség egyik leggazdagabb hatalmát szinte naponta érik drón vagy rakétatámadások, ráadásul a legfontosabb kritikus infrastruktúrára mérnek csapásokat, ezzel megbénítva a lezárt Hormuzi-szorost megkerülő olajexportot. Rijád korábban védelmi megállapodást kötött Törökországgal és Pakisztánnal is, ám a két hatalom eddig igyekezte elkerüli a konfliktust, ám a fokozódó helyet miatt már nem volt tartható ez a helyzet:

a török vezérkari főnök a mekkai megállapodás értelmében sürgősen a szaúdi fővárosba utazik, hogy a két másik ország katonai vezetőjével tárgyaljon.

A lépés egyértelműen jelzi, hogy a védelmi szövetség komoly stressztesztnek lett alávetve, és egyre inkább a konkrétumok felé halad. Kérdés, hogy a két iszlám hatalom milyen megoldásban lehet érdekelt. Eddig sem Ankara, sem Iszlámábád igyekezett a húszi lázadók elleni csapásokból kivenni a részét, ám mostanra egyértelművé vált, hogy ez a helyzet fenntarthatatlan, egyszerűen magát a paktumot veszélyezteti a tétlenség. A találkozó egyértelmű jele annak, hogy Szaúd-Arábia valamilyen formában segítséget kap a jövőben, a kérdés, hogy pontosan milyenben. Korábban Pakisztán például kifejtette, hogy az offenzív jellegű műveletektől távol maradnának, de a védelemben részt vennének. Ennek részleteit tárgyalhatják most meg, amihez minden valószínűség szerint a törökök is csatlakoznak.

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