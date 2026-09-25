Négyezer hektárnyi természetvédelmi terület égett le, 52 nap alatt oltották el a tüzet a szomszédos országban

Ötvenkét nap után teljesen eloltották a tüzet a vajdasági Delibláti-homokpusztán, ahol augusztus 2. óta mintegy négyezer hektárnyi természetvédelmi terület égett le - közölte Ivica Dacic, Szerbia ügyvezető belügyminisztere csütörtök este.

A tárcavezető hangsúlyozta: a közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdőtüzében senki sem vesztette életét, és egyetlen épület sem égett le. A tűzoltóknak a hivatásos és önkéntes egységek, valamint a hazai és külföldi segítőcsapatok összehangolt munkájával sikerült teljesen felszámolniuk a tüzet.

A belügyminisztérium közleménye szerint az oltás legintenzívebb napjain több mint 560 ember, 170 jármű, egy tűzoltóhajó és számos munkagép dolgozott a helyszínen. Egyes napokon 100-150 beavatkozásra is szükség volt. A munkát a nehezen megközelíthető terep és a rendkívül kedvezőtlen időjárási körülmények is akadályozták.

A tűz megfékezésében az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusán keresztül külföldi egységek is részt vettek. Románia, Németország és Magyarország szárazföldi tűzoltócsapatokat, Csehország, Szlovákia és Románia helikoptereket küldött. Oroszország egy Il-76-os tűzoltó repülőgéppel segítette az oltást. Magyarország 12 hivatásos tűzoltót és négy speciális járművet küldött Szerbiába.

A Delibláti-homokpusztán augusztus 2-án, a Fehértemplom közelében fekvő Sumarak település térségében csaptak fel a lángok.

A tűz mintegy négyezer hektárnyi természetvédelmi területet érintett, ebből több mint 3100 hektár erdő volt.

A szakemberek szerint a tűzvészben súlyosan károsodott erdők helyreállítása több évtizedig is eltarthat, a károk teljes felmérése pedig önmagában körülbelül egy évet vehet igénybe. A leégett területekről fokozatosan el kell távolítani a megsemmisült és meggyengült fákat, amelyek növelhetik egy újabb tűz kialakulásának veszélyét, valamint kedvezhetnek a szúfélék elszaporodásának.

A szakértők azt is vizsgálják, hogy a korábban telepített, könnyen lángra kapó tűlevelűek helyett milyen, a szárazságnak és az erdőtüzeknek ellenállóbb fafajokkal lehetne újratelepíteni a területet. A lehetőségek között a nyír, a nyár, a kőris és a tölgy is szerepel.

A mintegy 35 ezer hektáros Delibláti-homokpuszta a Pannon-medence egyik legértékesebb természetes területe, az egykori erdőssztyepp-, sztyepp- és mocsári ökoszisztémák egyik utolsó nagy maradványa. Dűnéi, füves pusztái, erdei és vizes élőhelyei több mint 900 növényfajnak, valamint számos ritka állatfajnak adnak otthont.

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