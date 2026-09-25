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Nem született egyetértés az AI-biztonság terén Hszi Csin-ping és Donald Trump között
Globál

Nem született egyetértés az AI-biztonság terén Hszi Csin-ping és Donald Trump között

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Noha Donald Trump amerikai elnök előzetesen elzárkózott a mesterséges intelligencia (AI) szabályozásáról szóló érdemi párbeszédtől, a Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott csúcstalálkozóján végül mindkét fél napirendre tűzte a technológia jövőjét – bár hivatalos megállapodás egyelőre nem született - jelentette a Washington Post.
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Trump a találkozó napján, csütörtökön a Truth Social platformon arról posztolt, hogy a "szuperintelligenciát" békén kell hagyni, és nem kíván beleszólni a fejlődésébe. Hszi Csin-ping ugyanakkor felszólalásában kijelentette, hogy

mindkét ország közös felelőssége az AI fejlesztésének emberi felügyelet alatt tartása.

A kínai fél által közzétett hivatalos összefoglaló szerint a kínai elnök azt javasolta amerikai kollégájának, hogy folytassák a kétoldalú párbeszédet a technológia kockázatairól, és együttesen lépjenek fel a visszaélések ellen.

Hszi Csin-ping és Donald Trump amerikai csúcstalálkozójának legfontosabb tanulságairól alábbi elemzésünkben olvashat:

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Trump és szilícium-völgyi szövetségesei határozottan elutasítják az AI-fejlesztések lassítását célzó törekvéseket, amelyeket egyre több vezető AI-vállalat tartana kívánatosnak az iparágban. Az amerikai elnök érvelése szerint a biztonsági lépésel éppen a kínai versenytársakat juttatnák előnyhöz.

A helyzet azonban ennél jóval összetettebb. Hszi egy júliusi beszédében az AI felügyeletének szigorítását sürgette az "ellenőrzés elvesztésének megelőzése" érdekében, Kína legfőbb szabályozó hatóságának egyik tisztviselője pedig a hónap elején nyilvánosan hívta fel a figyelmet az AI-modellek szoftveres sebezhetőségeket kihasználó kockázataira.

Kínában ráadásul már jelenleg is lényegesen szigorúbb keretrendszer működik, mint az Egyesült Államokban,

tekintve, hogy kötelező a mesterséges intelligencia által előállított tartalmak megjelölése, korlátozzák az algoritmusok szerepét a hírszolgáltatásban, a kiskorúak számára pedig teljesen megtiltották a chatbotok használatát.

A kínai vezetés az AI társadalmi és politikai kockázatait is kiemelten kezeli. Csen Ji-hszin állambiztonsági miniszter egy szeptember 12-i elemzésében arra figyelmeztetett, hogy az AI által előállított propaganda és a deepfake-tartalmak feszültségeket és politikai megosztottságot generálhatnak Kínában. A pekingi Center for China and Globalization elemzője, Vang Ce-csen rámutatott, hogy a kínai szakpolitikai vitákban a technológia szinte minden veszélye előkerül, ám a politikai és társadalmi stabilitást fenyegető tényezők lényegesen nagyobb hangsúlyt kapnak, mint a döntően amerikai diskurzusban megjelenő, az emberiség fennmaradását féltő egzisztenciális kockázatok.

Ugyanakkor az Egyesült Államokban is folyamatosan nő a szabályozási nyomás. Kedden két kaliforniai törvényhozó olyan javaslatot nyújtott be, amely az amerikai külügyminisztériumot a kínai féllel folytatandó, az MI-tesztelésre és az átláthatóságra kiterjedő mélyebb egyeztetésekre kötelezné. Ezzel párhuzamosan Scott Bessent pénzügyminiszter a héten kínai partnerével egy olyan kétoldalú értesítési rendszer létrehozásáról tárgyalt, amely a mesterséges intelligenciához kapcsolódó biztonsági incidensek nyomon követésére szolgálna.

Elemzők szerint

egy átfogó amerikai-kínai AI-megállapodás tető alá hozása továbbra is valószínűtlen,

hiszen Trump elutasítja a kötöttségeket, Peking pedig nehezményezi a washingtoni exportkorlátozásokat, amelyek már egy évtizede szorongatják a kínai AI-szektort. Matt Sheehan, a Carnegie Nemzetközi Béke Alapítvány kutatója mindazonáltal úgy véli, a kínai tisztségviselők egyre nyíltabb kockázatértékelései és a technológiai rendszerek rendszeres hibái miatt nem lehet teljesen kizárni a nemzetközi együttműködést.

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Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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