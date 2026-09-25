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Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, drónok lepték el Oroszország légterét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
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Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, drónok lepték el Oroszország légterét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

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A CIA több nyugat-európai országot is figyelmeztetett arra, hogy Oroszország kereskedelmi hajókról drónokat indíthat a területük ellen, főleg a mediterrán országok vannak veszélyben. Észak-Ukrajnában az orosz hadsereg nagyobb offenzívát indított: Harkiv megyében több falu is orosz kézre került pár nap alatt. Közben az ENSZ-közgyűlés margóján a vezetők kétoldalú egyeztetések keretein belül részleges tűzszünetről tárgyaltak, de előrelépés nem történt a kérdésben. Az éjjel a háború egyik legsúlyosabb támadását hajtotta végre Oroszország ellen Ukrajna: több mint 600 drónt lőttek le az orosz légvédelmi erők. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.
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Bejelentést tett a magyar kormány: fordulat állt be a magyar-ukrán viszonyban

Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ-héten többször találkozott ukrán partnerével, és sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit - közölte a Külügyminisztérium pénteki Facebook-bejegyzésében.

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Bejelentést tett a magyar kormány: fordulat állt be a magyar-ukrán viszonyban
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Sok sérültje van az Uljanovszk elleni támadásnak

Az orosz médiában megjelent beszámolók szerint 12 sérültje van az Uljanovszk elleni súlyos ukrán dróntámadásnak, azt nem konkretizálják, hogy az ukrán határtól 1000 kilométerre lévő településen pontosan mi robbant fel.

Az ukrán fél szerint az Almaz-Antyej Iszkra elektronikai üzemét támadták meg. A cég az ukrán fél szerint fegyverekbe, főleg rakétákba gyárt elektronikai eszközöket.

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Ez lesz az orosz Duma összetétele

Az orosz parlament alsóházának megválasztásakor a kormányzó Egységes Oroszország párt 349-et szerzett meg a 450 mandátumból - jelentette be Ella Pamfilova, az orosz Központi Választási Bizottság (CIK) elnöke pénteken Moszkvában.

A hivatalos végeredmény szerint az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjának 37, Oroszország Liberális Demokrata Pártjának 23, az Új Embereknek 19, az Igazságos Oroszországnak 17, a Rogyina pártnak pedig 1 képviselője lesz.

(MTI)

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Riasztották a NATO vadászgépeit: orosz repülők jelentek meg a Finn-öböl felett

Svédország és Finnország vadászgépeket mozgósított a Finn-öböl felett észlelt orosz repülőgépek miatt - jelentette be pénteken a finn hadsereg.

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Riasztották a NATO vadászgépeit: orosz repülők jelentek meg a Finn-öböl felett
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Bejelentette Zelenszkij: folytatódnak a béketárgyalások

Az Egyesült Államok elkezdte szervezni az ukrajnai háború lezárását célzó béketárgyalásokat – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

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Bejelentette Zelenszkij: folytatódnak a béketárgyalások
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Az oroszok szerint teljesen esélytelen, hogy Putyin eleget tegyen Trump kérésének

Vlagyimir Putyin orosz elnök valószínűleg nem megy majd el az Egyesült Államokban szervezett G20-csúcsra – írja az orosz Moszkovszkij Komszomolec, le is vezetik, hogy miért.

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Az oroszok szerint teljesen esélytelen, hogy Putyin eleget tegyen Trump kérésének
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Megjött a végleges orosz részvételi adat

Közölte az orosz TASZSZ hírügynökség a hétvégi Duma-választások végleges, hivatalos részvételi adatait.

67,448,094 orosz állampolgár szavazott (beleértve a megszállt ukrán területek lakosait), a részvételi arány 59,8% volt.

Ez magasabb, mint az előző parlamenti választások 51,58%-os részvételi aránya, de alacsonyabb, mint az elnökválasztás 77,49%-a.

Az Oroszország által közzétett választási adatokat lehetetlen független forrásból ellenőrizni.

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Lecsapott Ukrajna, leállt a kulcsfontosságú üzem

Ukrajna nagyszabású dróntámadást hajtott végre a Rosztovi területen, amely átmenetileg leállásra kényszerítette az évi 5 millió tonna kapacitású novosahtyinszki kőolajfinomítót. Az utóbbi időszakban Ukrajna már Moszkva és Jaroszlavl térségében is eltalált orosz finomítókat.

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Lecsapott Ukrajna, leállt a kulcsfontosságú üzem
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Zelenszkij előirányozott milliárdokat kér, de Brüsszel egyelőre nem enged a reformokból

Ukrajnának sürgősen szüksége lenne újabb uniós pénzekre, Brüsszel azonban világossá tette, hogy előbb a vállalt reformokat kell teljesítenie. Közel 20 milliárd euró sorsa függ az ukrán parlament döntéseitől, Kijev pedig már a következő évekre szánt támogatások előrehozását is kezdeményezte a növekvő finanszírozási hiány miatt.

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Zelenszkij előirányozott milliárdokat kér, de Brüsszel egyelőre nem enged a reformokból
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Bedurvult Ukrajna: nagyon súlyos támadás érte Oroszországot, egész éjjel hullottak a drónok

Az orosz védelmi tárca tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán az orosz légvédelem 592 ukrán drónt semmisített meg több tucat régió felett. Ez az utóbbi időszak egyik legnagyobb szabású támadása volt - számolt be a News.ru.

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Bedurvult Ukrajna: nagyon súlyos támadás érte Oroszországot, egész éjjel hullottak a drónok
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Sok áldozata van az éjjeli orosz támadásnak

Kijevet újabb tömeges orosz dróntámadás érte péntekre virradó éjszaka és reggel, az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, legalább nyolcan pedig megsebesültek az ukrán fővárosban. Odesszában családi házak rongálódtak meg, egy halottról és egy sebesültről tudni, Zaporizzsjában két egészségügyi intézményt ért találat, egy ember megsebesült - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

(MTI)

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Ukrán jelentés

Kijevet újabb tömeges orosz dróntámadás érte péntekre virradóra, eddig egy sebesültről tudni, Zaporizzsjában két egészségügyi intézményt ért találat, egy ember megsebesült - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arról számolt be a Telegramon, hogy a Szolomjanszkij és a Pogyilszkij kerületekben több épületben károk keletkeztek, az utóbbiban egy 25 szintes lakóházra dróntörmelékek zuhantak, egy ember megsebeült.

Az orosz csapatok péntek reggel drónokkal támadták Zaporizzsját, két egészségügyi intézmény megrongálódott, egy férfi könnyebben megsebesült - tette közzé Mihajlo Szemikin katonai kormányzó a Telegram-csatornáján.

(MTI)

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Orosz jelentés

Csapás mért az orosz hadsereg a Fire Point cég boriszpili drónösszeszerelő üzemére Kijev megyében, az üzem területén a Flamingo manőverező repülőgépek hajtóműveként használt Honeywell TFE731-es motorokat tároltak - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint az Odessza megyei Nerubajszkóban orosz támadás ért két logisztikai központot, Reni kikötőjében infrastruktúralétesítményeket és három raktárt, a Fekete-tengeren pedig egy kettős rendeltetésű rakománnyal Odesszába tartó hajót.

Az oroszországi Uljanovszkban nyolc civil - köztük egy gyermek -, Voronyezs megyében pedig további négy sebesült meg ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetek csapásai következtében. A Rosztov megyei novoszakhtini petrolkémiai üzem működését felfüggesztették a régió ellen mintegy félszáz drónnal végrehajtott dróntámadás nyomán.

(MTI)

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Hírszerzési jelentés: pár hónapon belül megtámadhatja Oroszország a NATO-t - Szárazföldi invázió is jöhet

A dán katonai hírszerzés friss jelentést adott ki, melyben arra figyelmeztetnek, hogy pár hónapon belül Oroszország limitált támadást hajthat végre valamely keleti NATO-tagállam ellen - írta meg a Sky News.

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Hírszerzési jelentés: pár hónapon belül megtámadhatja Oroszország a NATO-t - Szárazföldi invázió is jöhet
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Megtámadták Moszkvát: riasztották a védelmi erőket

Intenzív támadás érte az elmúlt órákban Moszkvát: az orosz médiában megjelenő beszámolók szerint összesen 17 ukrán drónt lőtt le a légvédelem.

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Megtámadták Moszkvát: riasztották a védelmi erőket
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Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, északi offenzíva kezdődött - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

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