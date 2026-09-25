Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, drónok lepték el Oroszország légterét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Az orosz médiában megjelent beszámolók szerint 12 sérültje van az Uljanovszk elleni súlyos ukrán dróntámadásnak, azt nem konkretizálják, hogy az ukrán határtól 1000 kilométerre lévő településen pontosan mi robbant fel.

Az ukrán fél szerint az Almaz-Antyej Iszkra elektronikai üzemét támadták meg. A cég az ukrán fél szerint fegyverekbe, főleg rakétákba gyárt elektronikai eszközöket.