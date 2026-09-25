Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, északi offenzíva kezdődött - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Kijevet újabb tömeges orosz dróntámadás érte péntekre virradóra, eddig egy sebesültről tudni, Zaporizzsjában két egészségügyi intézményt ért találat, egy ember megsebesült - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arról számolt be a Telegramon, hogy a Szolomjanszkij és a Pogyilszkij kerületekben több épületben károk keletkeztek, az utóbbiban egy 25 szintes lakóházra dróntörmelékek zuhantak, egy ember megsebeült.

Az orosz csapatok péntek reggel drónokkal támadták Zaporizzsját, két egészségügyi intézmény megrongálódott, egy férfi könnyebben megsebesült - tette közzé Mihajlo Szemikin katonai kormányzó a Telegram-csatornáján.

(MTI)