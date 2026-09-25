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Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, északi offenzíva kezdődött - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
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Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, északi offenzíva kezdődött - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

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A CIA több nyugat-európai országot is figyelmeztetett arra, hogy Oroszország kereskedelmi hajókról drónokat indíthat a területük ellen, főleg a mediterrán országok vannak veszélyben. Észak-Ukrajnában az orosz hadsereg nagyobb offenzívát indított: Harkiv megyében több falu is orosz kézre került pár nap alatt. Közben az ENSZ-közgyűlés margóján a vezetők kétoldalú egyeztetések keretein belül részleges tűzszünetről tárgyaltak, de előrelépés nem történt a kérdésben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.
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Ukrán jelentés

Kijevet újabb tömeges orosz dróntámadás érte péntekre virradóra, eddig egy sebesültről tudni, Zaporizzsjában két egészségügyi intézményt ért találat, egy ember megsebesült - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arról számolt be a Telegramon, hogy a Szolomjanszkij és a Pogyilszkij kerületekben több épületben károk keletkeztek, az utóbbiban egy 25 szintes lakóházra dróntörmelékek zuhantak, egy ember megsebeült.

Az orosz csapatok péntek reggel drónokkal támadták Zaporizzsját, két egészségügyi intézmény megrongálódott, egy férfi könnyebben megsebesült - tette közzé Mihajlo Szemikin katonai kormányzó a Telegram-csatornáján.

(MTI)

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Orosz jelentés

Csapás mért az orosz hadsereg a Fire Point cég boriszpili drónösszeszerelő üzemére Kijev megyében, az üzem területén a Flamingo manőverező repülőgépek hajtóműveként használt Honeywell TFE731-es motorokat tároltak - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint az Odessza megyei Nerubajszkóban orosz támadás ért két logisztikai központot, Reni kikötőjében infrastruktúralétesítményeket és három raktárt, a Fekete-tengeren pedig egy kettős rendeltetésű rakománnyal Odesszába tartó hajót.

Az oroszországi Uljanovszkban nyolc civil - köztük egy gyermek -, Voronyezs megyében pedig további négy sebesült meg ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetek csapásai következtében. A Rosztov megyei novoszakhtini petrolkémiai üzem működését felfüggesztették a régió ellen mintegy félszáz drónnal végrehajtott dróntámadás nyomán.

(MTI)

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Hírszerzési jelentés: pár hónapon belül megtámadhatja Oroszország a NATO-t - Szárazföldi invázió is jöhet

A dán katonai hírszerzés friss jelentést adott ki, melyben arra figyelmeztetnek, hogy pár hónapon belül Oroszország limitált támadást hajthat végre valamely keleti NATO-tagállam ellen - írta meg a Sky News.

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Megtámadták Moszkvát: riasztották a védelmi erőket

Intenzív támadás érte az elmúlt órákban Moszkvát: az orosz médiában megjelenő beszámolók szerint összesen 17 ukrán drónt lőtt le a légvédelem.

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Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, északi offenzíva kezdődött - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

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Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

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