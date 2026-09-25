Riasztották a NATO vadászgépeit: orosz repülők jelentek meg a Finn-öböl felett

Svédország és Finnország vadászgépeket mozgósított a Finn-öböl felett észlelt orosz repülőgépek miatt - jelentette be pénteken a finn hadsereg.

A tájékoztatás szerint a mozgósítást a NATO légvédelmi riadókészültsége (QRA) keretében rendelték el, a misszió során pedig TU-134-es, MIG-31-es és SZU-30-as gépeket észleltek nemzetközi légtérben.

A közleményben hozzátették, hogy a mostani volt a finn és a svéd légierő első közös megfigyelőmissziója.

Bár a Balti-tenger (térsége) sosem volt ennyire sebezhető, mint napjainkban, nem is volt soha ennyire jól őrzött, mint most"

- szögezte le az incidenssel kapcsolatosan kiadott közleményében Ulf Kristersson svéd miniszterelnök.

Az ukrajnai háború kitörése óta jelentősen nőtt a feszültség a Balti-tenger régiójában.

Szeptember 2-án a finn hatóságok bejelentették, vizsgálat indult az ország partjainál talált ismeretlen eredetű drón ügyében.

Augusztusban a finn külügyminisztérium az orosz nagykövetet is bekérette egy feltételezett légtérsértés miatt.

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