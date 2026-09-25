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Súlyos a helyzet: Kijev kötelező evakuációt rendelt el
Globál

Súlyos a helyzet: Kijev kötelező evakuációt rendelt el

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Egyre aggaszóbb a harctéri helyzet Donyeck megyében, ezért Kijev lépésre szánta el magát – közölte az RBK Ukraine.

Az ukrán hatóságok úgy ítélték meg, hogy

el kell rendelni a családosok kötelező evakuálását Szvjatogorszk és Szlovjanszk közösségek egyes településein.

A Donyecki Területi Államigazgatás közlése szerint a hatóságok már jóvá is hagyták a döntést. Ez azt fogja jelenteni, hogy új evakuációs pontot hoznak létre a civilek számára, ennek oka, hogy az orosz erők kifejezetten az eddigi ilyen pontokat is felvették az ukránok szerint a célpontok közé, rendszeresen támadások érik azokat.

A hatóságok tételesen felsorolták pontosan melyik településeken rendelték el az intézkedést, valamint felszólították a lakosságot, hogy ne hátráltassák az evakuálást.

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Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

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