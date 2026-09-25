18°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Súlyos veszélyre figyelmeztet a pápa: az embertelenedés kockázatát hozza el a mesterséges intelligencia
Globál

Súlyos veszélyre figyelmeztet a pápa: az embertelenedés kockázatát hozza el a mesterséges intelligencia

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget XIV. Leó az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) párizsi székházában pénteken. A pápa szerint az új technológiáknak a fiatalok "fejlődését és oktatását kell támogatnia", és meg kell őriznie "a gondolkodásuk és mérlegelésük szabadságát".
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az UNESCO székhelyén tartott beszédében a katolikus egyházfő ismételten a mesterséges intelligencia "értelmének" és "etikai alapjának" megtalálására szólított fel, megismételve az idén májusban közzétett, Magnifica Humanitas (Csodálatos emberiség) kezdetű első enciklikájában leírt gondolatait.

Bizonyos mesterséges rendszerek a gondolkodás emberi képessége után kapták a nevüket: intelligencia. Ugyanakkor a gondalataink és kapcsolataink az embertelenedés kockázatának vannak kitéve

- mondta a pápa az UNESCO 194 tagállamának képviselői előtt.

"Közös etikai alap nélkül a kommunikációs csatornák megsokszorozódása a hamis információk terjesztésének és értelmetlen üres beszédek terjedésének a veszélyével jár, akadályozva ezzel a párbeszédet, ahelyett, hogy elősegítené - mondta a vallási vezető, hozzátéve, hogy a mesterséges intelligencia éppen ezt a problémát erősíti fel.

Még több Globál

Gesztusok és nehézbombázók: Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozóján eldőlhetett volna a világ sorsa, de valami egészen más történt

Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, drónok lepték el Oroszország légterét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Bekövetkezhet, amitől sokan tartottak: a teljesen leállás fenyegeti a kulcsfontosságú iparágat Ukrajnában

Bár ezek a rendszerek képesek megtalálni az adatok közötti összefüggéseket, nem tudják megválaszolni az emberi élet értelmével kapcsolatos kérdéseket, amelyek a megélt tapasztalatokban gyökereznek. Az ember azonban nem élhet értelmetlenül. Az élet értelme a lélek oxigénje

- fogalmazott a pápa.

Az UNESCO szerepét hangsúlyozva, "egy olyan helyét, ahol az emberiség önmagára, történetére és a jövőjére reflektál", arra bátorította "a nemzetközi közösséget, hogy fordítson kiemelt figyelmet a gyermekek és fiatalok védelmére".

Haled el-Anani, az UNESCO egyiptomi főigazgatója a pápát üdvözlő beszédében elmondta: "meggyőződése hogy az UNESCO ideális platform a szabályozásról folytatott gondolkodásra, amely lehetővé teszi a megértést és az elsajáítást, továbbá azt, hogy a mesterséges intelligencia az emancipáció és a jövő egyik eszközévé váljon".

Tagállamainkkal, hálózatainkkal és szakértőinkkel azon dolgozunk, hogy egy olyan mesterséges intelligenciát hozzunk létre, amely a népek szolgálatában áll: etikus, hozzáférhető, igazságos és fenntartható

- hangsúlyozta a főigazgató, emlékeztetve arra, hogy a szervezet már 2021-ben elfogadott egy előremutató szöveget, amely Ajánlás a mesterséges intelligencia etikájáról néven ismert.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy ütést kapott az Anthropic, nemzetbiztonsági kockázatnak minősítették a mesterséges intelligenciáját

AI-t használva vertek át csalók egy olasz bankvezetőt, közel 100 millió eurós kár keletkezett

Címlapkép forrása: Isabella Bonotto/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Jön az új FixMÁP és MÁP Plusz, mutatjuk a friss kamatokat!
Betörtek az oroszok a NATO légterébe, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility