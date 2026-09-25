Súlyos veszélyre figyelmeztet a pápa: az embertelenedés kockázatát hozza el a mesterséges intelligencia

Az UNESCO székhelyén tartott beszédében a katolikus egyházfő ismételten a mesterséges intelligencia "értelmének" és "etikai alapjának" megtalálására szólított fel, megismételve az idén májusban közzétett, Magnifica Humanitas (Csodálatos emberiség) kezdetű első enciklikájában leírt gondolatait.
Bizonyos mesterséges rendszerek a gondolkodás emberi képessége után kapták a nevüket: intelligencia. Ugyanakkor a gondalataink és kapcsolataink az embertelenedés kockázatának vannak kitéve
- mondta a pápa az UNESCO 194 tagállamának képviselői előtt.
"Közös etikai alap nélkül a kommunikációs csatornák megsokszorozódása a hamis információk terjesztésének és értelmetlen üres beszédek terjedésének a veszélyével jár, akadályozva ezzel a párbeszédet, ahelyett, hogy elősegítené - mondta a vallási vezető, hozzátéve, hogy a mesterséges intelligencia éppen ezt a problémát erősíti fel.
Bár ezek a rendszerek képesek megtalálni az adatok közötti összefüggéseket, nem tudják megválaszolni az emberi élet értelmével kapcsolatos kérdéseket, amelyek a megélt tapasztalatokban gyökereznek. Az ember azonban nem élhet értelmetlenül. Az élet értelme a lélek oxigénje
- fogalmazott a pápa.
Az UNESCO szerepét hangsúlyozva, "egy olyan helyét, ahol az emberiség önmagára, történetére és a jövőjére reflektál", arra bátorította "a nemzetközi közösséget, hogy fordítson kiemelt figyelmet a gyermekek és fiatalok védelmére".
Haled el-Anani, az UNESCO egyiptomi főigazgatója a pápát üdvözlő beszédében elmondta: "meggyőződése hogy az UNESCO ideális platform a szabályozásról folytatott gondolkodásra, amely lehetővé teszi a megértést és az elsajáítást, továbbá azt, hogy a mesterséges intelligencia az emancipáció és a jövő egyik eszközévé váljon".
Tagállamainkkal, hálózatainkkal és szakértőinkkel azon dolgozunk, hogy egy olyan mesterséges intelligenciát hozzunk létre, amely a népek szolgálatában áll: etikus, hozzáférhető, igazságos és fenntartható
- hangsúlyozta a főigazgató, emlékeztetve arra, hogy a szervezet már 2021-ben elfogadott egy előremutató szöveget, amely Ajánlás a mesterséges intelligencia etikájáról néven ismert.
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