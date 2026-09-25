Továbbterjedt az ebola Kongóban: háborús övezetben szedi áldozatait a rettegett vírus

Az újonnan érintett körzetek közé tartozik a Dél-Ubangi tartományban található Bulu, valamint a Dél-Szudánnal határos Felső-Uele tartományban fekvő Dungu. A WHO adatai szerint
szeptember 23-ig az országban 7890 megerősített megbetegedést és 3799 halálos áldozatot regisztráltak.
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója elmondta, hogy a fegyveres konfliktusok és a lakosság kényszerű elvándorlása jelentősen megnehezítik az egészségügyi dolgozók munkáját. Az érintett közösségek elérése és a fertőzöttekkel kapcsolatba került személyek kontaktkövetése egyaránt akadályokba ütközik. A korlátozott hozzáférés miatt számos kontaktus maradhat felderítetlenül, míg a zsúfoltság és a tömeges helyváltoztatás növeli a vírus terjedésének kockázatát.
A főigazgató kiemelte, hogy az esetszámok összességében csökkenő tendenciát mutatnak, emellett a kontaktkövetés, a biztonságos temetések megszervezése és a közösségi szerepvállalás terén is javulás tapasztalható, noha a vírus terjedése továbbra is egyenetlenül alakul az egyes érintett térségekben.
A járványkezelést tovább nehezíti,hogy
a vírus Bundibugyo törzsével szemben jelenleg nem áll rendelkezésre engedélyezett vakcina vagy célzott terápia.
Gebrejeszusz szerint ez elriaszthatja a betegeket attól, hogy az ellátóközpontokhoz forduljanak segítségért. A WHO ugyanakkor jelenleg is dolgozik az új védőoltások és terápiás eljárások klinikai vizsgálatainak felgyorsításán.
Gebrejeszusz a jövőbeli globális egészségügyi vészhelyzetekre is kitért, hangsúlyozva a pandémiás felkészültség fontosságát. Mint fogalmazott, az ebola nem válik világjárvánnyá, ám egy légúti kórokozó igen, ezért még annak megjelenése előtt ki kell alakítani a megfelelő védekezést. Az Egészségügyi Világközgyűlés 2025 májusában fogadta el a nemzetközi járványügyi megállapodást. Ezzel kapcsolatban a főigazgató leszögezte, hogy a terjedő dezinformációk – miszerint az egyezmény a WHO hatalomátvételét és a nemzeti szuverenitás feladását jelentené – teljes mértékben valótlanok.
Forrás: Reuters
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