Villámgyorsan apadnak a szénkészletek, éles fordulat jöhet Indiában

A kormányzati elképzelések szerint a hőerőműveknek legfeljebb 5 százaléknyi importált szenet kellene keverniük a belföldi fűtőanyaghoz.
Ez a lépés éles fordulatot jelent Új-Delhi eddigi politikájában,
amely az elmúlt két évben a hazai széntermelés növelésére és az import visszaszorítására összpontosított. Ennek ellenére a behozatal jelenleg is 15 havi csúcson van.
Az erőművi szénkészletek a szeptemberrel zárult három hónapban közel 49 százalékkal estek vissza, ami csaknem kétszer olyan gyors ütemű apadás, mint az egy évvel korábbi 26 százalékos csökkenés. Az indiai széntüzelésű erőművek mintegy 40 százaléka jelenleg kevesebb mint három napra elegendő szénkészlettel rendelkezik, ami minimális mozgásteret hagy az üzemeltetők számára.
A készletek gyors fogyásának hátterében több tényező áll. A szeptemberi áramfogyasztás – a korábbi években megszokott trenddel ellentétben – nem esett vissza a nyári csúcsszintről, miközben a gyenge monszun miatt kevesebb energiát tudtak termelni a vízerőművek. Emellett a kelet-indiai szénbányák működését heves esőzések nehezítették, a vasúti kapacitáshiány pedig jelentősen lassította a szénszállítást.
A megújulóenergia-termelés ugyan éves összevetésben mintegy 21 százalékkal bővült, ez azonban nem elegendő a folyamatos energiaigény kielégítéséhez – mutatott rá a CRISIL hitelminősítő. Az ellátási feszültségek hatására a tőzsdei áramárak szeptemberben átlagosan 7,71 rúpiára emelkedtek kilowattóránként,
ami 2022 óta a legmagasabb havi érték, ez pedig tovább terheli az amúgy is eladósodott állami áramszolgáltatókat.
Az importált szén drágulása ugyanakkor megnehezítheti a helyzet kezelését, hiszen az indonéz szénárak május óta mintegy ötödével, míg az orosz és a dél-afrikai árak 14, illetve 19 százalékkal emelkedtek. A tervezett intézkedés egyelőre korai egyeztetési szakaszban jár, és az a célja, hogy megóvják a hazai szénkészleteket a következő nyári szezonra.
Forrás: Reuters
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