Nagy feltűnést keltett az a kijelentés az ukrán elnöktől, aki szeptember 23-án azt mondta az ENSZ Közgyűlésében, hogy átadott két észak-koreai hadifoglyot Dél-Koreának. Az ukránok még 2025-ben ejtették fogságba a diktatúra két katonáját is az oroszországi Kurszk megyében vívott harcok során. A két fegyveres hamis igazolványt kapott, amely szerint hivatásos orosz katonaként szolgáltak, ám hamar kiderült, hogy ez csak álca, valójában a távol-keleti atomhatalomból érkeztek. Fogságba esésük után az egyik katona megpróbált öngyilkos lenni, Zelenszkij szerint ez mutatja be, hogy „hogyan indoktrinálják az embereket Észak-Koreában”.

Az ügy ezt követően fordulatot vett, mivel Okszána Torop, Valerij Zaluzsnyij, Ukrajna Egyesült Királyságba akkreditált nagykövetének médiatanácsadója osztott meg gondolatokat:

De van egy bökkenő – egy megállapodás az országok között és egy titoktartási megállapodás… És mégis tudunk róla. Egy show, egy felhajtás, egy feltűnő effekt egy feltűnő képhez

– írta.

Erre válaszul jött Dmitro Litvin, aki válaszolt a felvetésre: szerinte nem volt semmiféle megállapodás, azt pedig nem tartja helyénvalónak, hogy eltitkolják hová küldik a hadifoglyokat.

A történet eddig egy ukrán belpolitikai vitának tűnik, de valójában Szöul sem tapsolt örömében, hogy Zelenszkij az egész világnak elárulta, mi lett az észak-koreai hadifoglyok sorsa. I Dzsemjong dél-koreai elnök szintén azon a véleményen van, hogy

a titoktartási szerződés megszegése történt, és az információk nyilvánosságra kerülése problémák sorozatához vezethet.

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