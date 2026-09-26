A háború kitörése óta először tárgyalt Lavrov a német külügyminiszterrel

Szergej Lavrovnak és Johann Wadephulnak az ENSZ-közgyűlés alkalmából nyílt lehetősége személyes megbeszélést folytatni. A TASZSZ orosz hírügynökség az orosz külügyi szóvivőre hivatkozva azt közölte, hogy a kétoldalú találkozó a német fél kérésére jött létre az ENSZ New York-i épületében. A 20 perces megbeszélést zárt ajtók mögött tartották egy tanácsteremben, amelyet az orosz fél bocsátott rendelkezésre.
A dpa német hírügynökség a német ENSZ-delegációtól úgy értesült, hogy
Wadephul a találkozón felszólította Moszkvát, hogy "hagyjon fel a Németországgal, Európával és a NATO-val szembeni veszélyes eszkalációval".
A német külügyminiszter ugyanakkor világossá tette azt is, hogy mindig adott a lehetőség arra, hogy a felek visszatérjenek egy konstruktívabb megközelítéshez.
Wadephul a megbeszélésen hangsúlyozta, hogy a közelmúltbeli lipcsei drónincidenshez hasonló esetek nem fogják megingatni Németország eltökéltségét Ukrajna támogatása mellett, azok inkább csak tovább fognak rontani a már amúgy is súlyos károkat szenvedett kétoldalú kapcsolatokon. A német miniszter elítélte az ukrán civil lakosság elleni "folyamatos, célzott" támadásokat, és tartós tűzszünet megkötését szorgalmazta. Azt is követelte továbbá, hogy Oroszország tegyen meg mindent a fekete-tengeri gabonaexporttal kapcsolatos megállapodás érdekében.
Német források szerint nem Berlin, hanem Lavrov jelezte egy harmadik félen keresztül, hogy nyitott lenne találkozni Wadephullal, aki ebbe beleegyezett.
Lavrov legutóbb kevesebb mint egy hónappal az Ukrajna elleni támadás előtt, 2022 januárjában találkozott Annalena Baerbock akkori német külügyminiszterrel. Bár azóta előfordult, hogy az orosz és a német kormány tisztségviselői egyaránt jelen voltak különböző nemzetközi találkozókon, külügyminiszteri szinten azóta nem volt közvetlen tárgyalás a két fél között.
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