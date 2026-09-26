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Dübörög az ukrán ellentámadás: súlyos vereséget szenvedett az orosz hadseregcsoport
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Dübörög az ukrán ellentámadás: súlyos vereséget szenvedett az orosz hadseregcsoport

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Az ukrán fegyveres erők jelentős előrenyomulást értek el a Borova és Szlovjanszk közötti, mintegy 90 kilométer széles frontszakaszon. A hadműveletek eredményeként Szlovjanszk biztosítása a végéhez közeledik, miközben a Donyec-medence északi kulcspontjának számító Limant sikerült megerősíteni, ellátási vonalait pedig stabilizálták. Az orosz Zapad (Nyugat) hadműveleti csoport idén súlyos vereséget szenvedett ezen a frontszakaszon - írta Clément Molin OSINT-elemző.

Néhány nappal korábban az ukrán haderő korlátozott ellentámadást indított Borova és Szlovjanszk között, amely eredményeként a kulcsváros biztosítása sikeresnek ígérkezik.

A 2026-os korlátozott ukrán offenzívák során

összességében kétszer annyi területet szabadítottak fel, mint a 2023-as ellentámadás idején.

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Ez különösen érdekes a tavalyi, nehéz védelmi időszakot követően, amely során például több hónapnyi küzdelem után elvesztették Pokrovszkot.

A Liman irányú ellentámadás sikerét már oroszpárti források is megerősítették. A jelenlegi ellentámadás során mintegy 190 négyzetkilométert foglaltak vissza, míg a májustól tartó akciók mintegy 530 négyzetkilométer felszabadítását jelentették. Ugyanakkor az oroszok kiemelik, hogy érdemes a számokat fenntartásokkal kezelni, mivel májusban az oroszok nem szilárdították meg az ellenőrzést a területek felett, mint ahogy most az ukránok sem stabilizálták a felszabadított területek helyzetét.

A Drapatij kinevezése óta elkezdett átszervezés keretében az ukrán hadsereg 1. hadteste, az Azov több zászlóaljat kapott megerősítésként. Ezek az egységek jelenleg a Druzskivka irányába történt orosz betörések felszámolásán dolgoznak, ugyanakkor ezzel kapcsolatban Kijev még nem tett hivatalos bejelentést.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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