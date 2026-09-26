Dübörög az ukrán ellentámadás: súlyos vereséget szenvedett az orosz hadseregcsoport

Néhány nappal korábban az ukrán haderő korlátozott ellentámadást indított Borova és Szlovjanszk között, amely eredményeként a kulcsváros biztosítása sikeresnek ígérkezik.

Les succès militaires ukrainiens se poursuivent sur un front de près de 90 km, entre Borova et SlovianskSur ce front, les Ukrainiens sont en passe de sanctuariser Sloviansk, l'une des deux villes clés du Donbass, en éloignant la ligne de front. La ville de Lyman, qui forme… pic.twitter.com/Awa7nCnslU https://t.co/Awa7nCnslU — Clément Molin (@clement_molin) September 25, 2026

A 2026-os korlátozott ukrán offenzívák során

összességében kétszer annyi területet szabadítottak fel, mint a 2023-as ellentámadás idején.

Ez különösen érdekes a tavalyi, nehéz védelmi időszakot követően, amely során például több hónapnyi küzdelem után elvesztették Pokrovszkot.

A Liman irányú ellentámadás sikerét már oroszpárti források is megerősítették. A jelenlegi ellentámadás során mintegy 190 négyzetkilométert foglaltak vissza, míg a májustól tartó akciók mintegy 530 négyzetkilométer felszabadítását jelentették. Ugyanakkor az oroszok kiemelik, hogy érdemes a számokat fenntartásokkal kezelni, mivel májusban az oroszok nem szilárdították meg az ellenőrzést a területek felett, mint ahogy most az ukránok sem stabilizálták a felszabadított területek helyzetét.

A Drapatij kinevezése óta elkezdett átszervezés keretében az ukrán hadsereg 1. hadteste, az Azov több zászlóaljat kapott megerősítésként. Ezek az egységek jelenleg a Druzskivka irányába történt orosz betörések felszámolásán dolgoznak, ugyanakkor ezzel kapcsolatban Kijev még nem tett hivatalos bejelentést.

As expected since Drapatyi was nominated, the 1st Corps https://t.co/LLmL4fqY5k — Clément Molin (@clement_molin) September 23, 2026

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