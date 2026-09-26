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Egymás után bénulnak meg a kulcsfontosságú rendszerek Ukrajnában – Kiterjedt támadást indított az orosz hadsereg
Globál

Egymás után bénulnak meg a kulcsfontosságú rendszerek Ukrajnában – Kiterjedt támadást indított az orosz hadsereg

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Oroszország szeptemberben szisztematikus csapássorozatot indított a kijevi adatközpontok ellen, ami internetkimaradásokat és a médiaszolgáltatások leállását okozta Ukrajna fővárosában - számolt be a Kyiv Independent.

Szeptember 23-án egy orosz támadás az UTELS internetszolgáltató hálózati berendezéseit érte, ami mintegy 100 ezer háztartás internetelérésében okozott fennakadást Kijevben és környékén – közölte az ukrán Digitális Transzformációs Minisztérium. Ugyanez a csapás a Fex.net felhőszolgáltatást is érintette. Másnap a Domonet, a Kievnet és a Faust szolgáltatók jelentettek infrastrukturális károkat, Oroszország pedig megsemmisítette a MiroHost szervereit üzemeltető adatközpontot is. A cég közlése szerint egyelőre nem tudják megbecsülni, mikor állhat helyre a szolgáltatás.

Szeptember 25-én a Datagroup adatközpontja, majd a Cosmonova létesítménye sérült meg. Az utóbbi vállalat szombaton közölte, hogy immár másodszor érte orosz találat az adatközpontját, amely teljesen üzemképtelenné vált. A Cosmonova kiesése a Szuszpilne közszolgálati műsorszóró weboldalára is kihatott, aminek következtében a videolejátszók leálltak.

Szeptember 26-án több ukrán médiaszolgáltató is fennakadásokat jelentett.

A Novinü.Live tévécsatorna ideiglenesen felfüggesztette adását, és az Armija TV katonai médiacsatorna működése is leállt.

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Volodimir Zelenszkij elnök szeptember 25-én, a katonai vezetőkkel lefolytatott megbeszélést követően bejelentette, hogy a kormány az adatközpontok és a kritikus kommunikációs infrastruktúra védelmének megerősítéséről döntött.

Anatolij Froljenkov, az 1-IX internetcsomópont képviselője szerint szeptemberben egy új szakasz kezdődött, amelyben

Oroszország módszeresen veszi célba az ukrán digitális infrastruktúrát.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az internet teljes kiiktatása Ukrajnában rendkívül nehéz feladat lenne. A szolgáltatók a hálózati berendezések redundanciájával, tartalék útvonalak fenntartásával és az infrastruktúra földrajzi elosztásával – akár külföldre történő telepítésével – mérsékelhetnék az egyes találatok hatását. Ez a megoldás azonban meglehetősen költséges, így sok szolgáltató nem rendelkezik elegendő tartalékkapacitással.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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