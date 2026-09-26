Elakadtak a tárgyalások Iránnal: Trump elutasította a békeajánlatot, újabb bombázások jöhetnek

Irán az ENSZ-közgyűlés margóján, katari közvetítőkön keresztül juttatott el egy béketervet az amerikai félhez. A javaslat értelmében hét napon belül újra megnyílna a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros, és felfüggesztenék a térségi hadműveleteket. Abbász Arakcsí iráni külügyminiszter pénteken kijelentette, hogy amennyiben az amerikai fél komolyan gondolja a megállapodást és a szoros újranyitását, részükről minden készen áll. Sikeres egyezség esetén a hadviselő felek szélesebb körű tárgyalásokat is kezdhetnének.
Trump a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy elutasítja az iráni javaslatot.
Az elnök szerint Teherán csak azért akar megállapodást, mert súlyos veszteségeket szenvedett el, és a szoros lezárása miatt elapadtak a bevételei. Az amerikai elnök hozzátette, hogy óriási fölényben vannak, majd ezt követően Tennessee-be utazott. A Wall Street Journal értesülései szerint Trump a kulisszák mögött kételkedik abban, hogy Irán teljesítené a feltételeket, és munkatársainak jelezte, a novemberi félidős kongresszusi választások után valószínűleg újabb bombázási hullámra kerül sor.
A február 28-án amerikai és izraeli támadásokkal kezdődött háború már hét hónapja tart, és súlyosan megzavarta az olajszállítást a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán. A konfliktus több ezer ember életét követelte, meggyengítette Irán hagyományos haderejét, és tovább rontotta az amúgy is válságban lévő iráni gazdaság helyzetét. Irán válaszul drónokkal és rakétákkal támadta az Öböl menti amerikai szövetségeseket, jemeni húszi szövetségesei pedig szaúdi célpontokat vettek tűz alá.
A nukleáris kérdésben sem várható áttörés, egy magas rangú iráni tisztségviselő a Reutersnek megerősítette, hogy Teherán semmilyen engedményt nem tesz atomprogramja terén, sem az urándúsítás, sem a magasan dúsított uránkészletek országból történő kiszállítása ügyében. Maszúd Pezeskián iráni elnök a CBS-nek adott interjújában ugyan jelezte, hogy Teherán kész tárgyalni a nukleáris programról, de "megfélemlítést és kényszert" nem fogad el. Trump álláspontja ugyanakkor változatlan, szerinte Irán soha nem juthat atomfegyverhez.
A korábbi diplomáciai próbálkozások rendre kudarcot vallottak, így a háború kisebb szünetekkel ugyan, de folytatódik, miközben a globális gazdaság egyre jobban megsínyli a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanságot.
Forrás: Reuters
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