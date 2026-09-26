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Evakuációt rendelt el Kijev, újra felmerült a béke lehetősége - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
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Evakuációt rendelt el Kijev, újra felmerült a béke lehetősége - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

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Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken úgy nyilatkozott, hogy az ukrajnai háború lezárására tett valamennyi javaslat továbbra is napirenden van. Eközben Donald Trump az ENSZ-közgyűlés alkalmával újabb kísérletet tett arra, hogy rávegye Volodimir Zelenszkijt egy moszkvai találkozóra Vlagyimir Putyinnal, az ukrán elnök azonban ismét határozottan elutasította a felvetést. Kijev eközben az aggasztó harci helyzet miatt  kötelező evakuálást rendelt el Szvjatogorszk és Szlovjanszk közösségek egyes településein.
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Az ukrán hatóságok úgy ítélték meg, hogy el kell rendelni a családosok kötelező evakuálását Szvjatogorszk és Szlovjanszk közösségek egyes településein. Ennek során új evakuálási pontokat hoznak létre. A döntést a romló harci helyzettel indokolták.

Eközben mindkét vezető bejelentést tett a béketárgyalások folytatásáról. Vlagyimir Putyin szerint minden javaslatot napirenden tart az orosz vezetés. Volodimir Zelenszkij szerint az Egyesült Államok újból nagy erőkkel vetette magát a béketárgyalások szervezésébe. Donald Trump még az aktuális ENSZ-közgyülésen is igyekezett meggyőzni az ukrán vezetőt, hogy utazzon el Moszkvába tárgyalni. Az ukrán államfő ezt ugyanakkor kerek-perec elutasította.

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