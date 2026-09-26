Fontos vámmegállapodás született Hszi Csin-ping és Donald Trump találkozóján

Kína és az Egyesült Államok nyolcpontos megállapodást kötött Hszi Csin-ping washingtoni látogatása során, amelynek értelmében a felek 30 milliárd dolláros kölcsönös vámcsökkentésről, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos párbeszéd indításáról és egy kereskedelmi tanács felállításáról egyeztek meg.

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A kínai külügyminisztérium szombaton ismertette a háromnapos csúcstalálkozó eredményeit.

A megállapodás értelmében a világ két legnagyobb gazdasága 30 milliárd dollár értékben csökkenti kölcsönösen a vámterheket,

valamint kiterjeszti a korábban Kuala Lumpurban elért tárgyalási eredményeket. Az egyezség előzménye, hogy a felek szerdán két hónappal meghosszabbították a november 10-én lejáró kereskedelmi fegyverszünetet, hogy időt nyerjenek egy átfogóbb kereskedelmi megállapodás kidolgozására – közölte Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter.

A mesterséges intelligencia területén a két ország a technológia kockázatairól és előnyeiről szóló párbeszéd megindításáról állapodott meg, amelynek következő fordulóját novemberre tűzték ki. Emellett kommunikációs csatornát hoznak létre az AI-vel kapcsolatos incidensek kezelésére. Peking külön méltatta, hogy Washington a "szuperintelligencia" kifejezést használta a "mesterséges intelligencia" helyett, és hangsúlyozta, hogy

a technológia fejlődésével párhuzamosan a feleknek szorosabb eszmecserére és közös álláspontra van szükségük.

A csúcstalálkozón külpolitikai kérdések is napirendre kerültek. A két vezető egyetértett abban, hogy Iránnak teljesítenie kell a nukleáris fegyverek fejlesztésének tilalmára vonatkozó kötelezettségvállalásait, továbbá egyetlen ország vagy szervezet sem vethet ki tranzitdíjat a nemzetközi vízi utakra.

A felek megállapodtak abban is, hogy kölcsönösen támogatják egymást az APEC-csúcs és a G20-találkozó megrendezésében, és mindkét vezető részt kíván venni a másik fél által szervezett eseményen. Vang Ji kínai külügyminiszter szerint a látogatás "új fejezetet nyitott" a kétoldalú kapcsolatokban. Az Egyesült Államok pekingi nagykövetsége a Reuters megkeresésére egyelőre nem reagált.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio