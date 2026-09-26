Hatalmas árvízre készülnek a fővárosban: szükséghelyzetet hirdettek Bangkokban

Szükséghelyzetet hirdettek szombaton Bangkok valamennyi kerületében, miután két nap szakadatlan esőzés után árvíz fenyegeti a thaiföldi fővárost.

Bangkok csatornái megduzzadtak, több helyen a part menti házak és éttermek víz alá kerültek. A hatóságok villámárvizek és földcsuszamlások veszélyére figyelmeztettek.

Csütörtök óta csaknem 300 milliméter eső hullott, és további csapadékra számítanak, ami miatt várhatóan két-három napig is eltarthat, mire a megemelkedett vízszint apadni kezd.

A város kormányzója szerint Bangkok keleti részén a legsúlyosabb a helyzet. Igyekeznek az épületekbe betört vizet kiszivattyúzni, de a csatornák nem bírják a terhelést - közölte.

A korábban Kelet Velencéjeként is emlegetett Bangkok egy egykori mocsaras területen épült a tengerszint felett mindössze 1,5 méter magasságban.

Thaiföldön országszerte gondot okoz a heves esőzés, 21 tartományból jelentettek árvizeket. Az ítéletidőben egy ember maghalt.

Thaiföldet 2011-ben különösen súlyos árvizek sújtották, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá.

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