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Katonai csapás helyett békét hozhat Trump? Megszólalt az amerikai elnök a blokád alá vont országról
Globál

Katonai csapás helyett békét hozhat Trump? Megszólalt az amerikai elnök a blokád alá vont országról

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök szombaton úgy vélekedett, hogy Washington és Havanna végül megállapodásra jut egymással, és ehhez várhatóan nem lesz szükség katonai beavatkozásra. Az elnöki kijelentés előzménye, hogy az Egyesült Államok idén olajblokáddal sújtotta Kubát, és nyíltan a kormányváltást tűzte ki célul.

"Azt gondolom, Kubával megegyezésre fogunk jutni. Nem hiszem, hogy szükségünk lesz a katonai erőre" – mondta Trump újságíróknak a Fehér Házban, mielőtt Tennessee államba indult. Hozzátette, segíteni akarnak Kubának, és meg akarják nyitni az országot az amerikai állampolgárok előtt.

Az amerikai elnök kedden, az ENSZ-közgyűlésen bukott államnak nevezte Kubát, és kijelentette, hogy a szabadság el fog jönni a szigetországba.

A kubai delegáció a beszéd alatt kivonult az ülésteremből.

Bruno Rodríguez kubai külügyminiszter szombaton az ENSZ-ben úgy reagált, hogy Kuba továbbra is nyitott a párbeszédre az Egyesült Államokkal. Trump szavaira közvetlenül nem utalt, de hangsúlyozta, hogy Havanna kész kereskedelmi kapcsolatokat kiépíteni az amerikai vállalatokkal, ahogyan bármely más ország cégeivel is. Egyúttal élesen bírálta a több mint hatvan éve fennálló amerikai embargót.

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A Trump-kormányzat januárban katonai erővel távolította el a venezuelai Nicolás Madurót a hatalomból, és azóta fokozatosan növeli a nyomást Kubán is. Az idén bevezetett olajblokád súlyos üzemanyaghiányt és áramkimaradásokat okozott a szigeten, amit az amúgy is elavult infrastruktúra tovább súlyosbít.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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