Kémfelszereléssel akartak repülőre szállni Európában: azonnal lekapcsolták a gyanús orosz párost

A 31 éves Alekszandr Mihajlovics Krugljanszkij és a 42 éves Alekszandra Krugljanszkaja egy Tel-Avivba tartó járatra próbált felszállni, amikor a repülőtéri ellenőrzés során átvizsgálták 19 poggyászukat. A Vijesti értesülése szerint a poggyászok több mint felében követésre, megfigyelésre és kémkedésre, valamint lehallgatóeszközök felderítésére alkalmas berendezéseket találtak.
A lefoglalt eszközök között mikrofonnal ellátott GPS-nyomkövető, rádiófrekvenciás jelek felderítésére alkalmas műszer, kamerák és képrögzítő berendezések, valamint számítógép-alkatrészek, adattárolók, kábelek és más elektronikai eszközök voltak. A repülőtéri ellenőrzéskor 26 210 eurót és 1150 izraeli sékelt, valamint gyógyszereket is találtak náluk. A montenegrói rendőrség közlése szerint
a két orosz állampolgárt csempészet és pénzmosás gyanújával vették őrizetbe.
A rendőrség pénteken átkutatta a két gyanúsított által használt budvai és bari ingatlanokat is. A házkutatások során mintegy egymillió eurót és további informatikai eszközöket találtak.
A rendőrség az ügyészséggel, a montenegrói nemzetbiztonsági ügynökséggel (ANB), más biztonsági szervekkel és külföldi hírszerző szolgálatokkal együttműködve vizsgálja az ügyet.
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