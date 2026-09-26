Kína keményen üzent az Egyesült Államoknak, nő a feszültség a kritikus kérdésben

Kína az ENSZ Közgyűlésében bírálta az Egyesült Államokat, az Öböl menti országok szuverenitásának tiszteletben tartását és a Kuba elleni blokád feloldását követelve – mindezt alig néhány nappal a washingtoni kínai-amerikai csúcstalálkozó látványos diplomáciai gesztusai után.

Han Cseng kínai alelnök szombati felszólalásában név szerint ugyan nem említette az Egyesült Államokat, de szavai egyértelműen Washingtonnak szóltak. "A nagyhatalmaknak különleges felelősséget kell vállalniuk a nemzetközi béke és biztonság megőrzéséért, élen kell járniuk a szabályok betartásában és a jogállamiság védelmében" – fogalmazott a politikus. Hozzátette, hogy Kína álláspontja szerint a Közel-Kelet országainak, köztük az Öböl menti államoknak a szuverenitását és biztonságát tiszteletben kell tartani.

A hangnem éles ellentétben állt azzal a baráti légkörrel, amelyet a héten a Fehér Házban tapasztalhattak, ahol Donald Trump katonai díszrepüléssel és állami díszvacsorával fogadta Hszi Csin-ping kínai elnököt. Az Egyesült Államok pekingi nagykövete pénteken elárulta, hogy

Trump a tárgyalásokon figyelmeztette a kínai vezetőt, hogy ne nyújtson támogatást Iránnak.

A figyelmeztetés hátterében azok a jelentések álltak, amelyek szerint Kína hordozható légvédelmi rakétarendszereket szállított Iránnak, Teherán pedig kínai segítséggel kerülte meg az olajértékesítésre vonatkozó szankciókat.

Kuba kapcsán Han határozottan úgy fogalmazott, hogy "Kína felszólítja az érintett országot, hogy azonnal hagyjon fel Kuba erővel való fenyegetésével, és haladéktalanul, teljes egészében oldja fel a szigetország elleni blokádot és szankciókat". Kuba villamosenergia-hálózata a hónap elején teljesen összeomlott, az ország sötétségbe borult, és milliók maradtak áram nélkül. A szigetország elöregedett energiatermelő rendszerét évek óta sújtja az üzemanyaghiány és a leromlott infrastruktúra, de a januárban bevezetett amerikai olajblokád drámaian súlyosbította a helyzetet.

Órákkal később az ENSZ-ben felszólaló Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megismételte a kínai követeléseket, hangsúlyozva, hogy Washingtonnak fel kell oldania Kuba "ostromát" és a kereskedelmi korlátozásokat, továbbá törölnie kell az országot a terrorizmust támogató államok listájáról.

Han felszólalásában Kínát a fejlődő országok következetes védelmezőjeként mutatta be. "Kína álláspontja szerint minden ország – legyen nagy vagy kicsi – egyenjogú tagja a nemzetközi közösségnek, és a világ ügyeit közösen, egyeztetés útján kell intézni" – zárta beszédét az alelnök.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 26. Katonai csapás helyett békét hozhat Trump? Megszólalt az amerikai elnök a blokád alá vont országról

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: John Lamparski/Bloomberg via Getty Images