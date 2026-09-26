Kötéltáncot jár a miniszterelnök: megszólalt Burnham a fenyegető pénzügyi viharról

Andy Burnham brit miniszterelnök a hétvégén úgy nyilatkozott, hogy tisztában van vele, a piacok megnyugtatásához először a költségvetési helyzet valóságával kell szembenéznie, mielőtt nagyobb léptékű gazdasági változtatásokba kezdhetne. A nyilatkozat a kormányzó Munkáspárt éves konferenciája előtt hangzott el, miközben a kormány október 28-i költségvetésére szegeződik minden figyelem.

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A fejlett gazdaságokban az állampapírhozamok az elmúlt hetekben többször is évtizedes csúcsokat döntöttek, amit az iráni háború és a növekvő államadósság okozta tartós inflációtól való félelem táplál. Nagy-Britannia esetében a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy

a befektetők kételkednek abban, képes lesz-e az új kormány kordában tartani a kiadásokat.

Burnham a Guardiannek adott interjújában hangsúlyozta, hogy a stabilitás megteremtése az előfeltétele annak, hogy a kormány mélyrehatóbb reformokat hajthasson végre. "Nem lehet nagyszabású változtatási programot véghezvinni – márpedig az országnak erre van szüksége – kaotikus körülmények között" – fogalmazott a miniszterelnök.

Ugyanakkor hozzátette, hogy a munkáspárti képviselők körében nincs meg az akarat a jóléti kiadások "durva megnyirbálásához", ami szűkíti a kormány mozgásterét a fiskális konszolidáció terén.

A márciusi költségvetés óta emelkedő hitelfelvételi költségek és a magasabb infláció miatt egyes közgazdászok szerint a költségvetési célok teljesítéséhez rendelkezésre álló, eredetileg is viszonylag szűk, 24 milliárd fontos mozgástér nagyjából a felére csökkent.

A befektetők emlékezetében élénken él még a Liz Truss volt miniszterelnök idején bemutatott miniköltségvetés emléke, amelynek 45 milliárd fontnyi fedezetlen adócsökkentése súlyos piaci turbulenciát váltott ki. Ez a tapasztalat tovább növeli a nyomást Burnham kormányán, hogy a közelgő büdzsé hitelesen mutassa be a fiskális fegyelem iránti elkötelezettséget.

Forrás: Reuters

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