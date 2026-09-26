18°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Kötéltáncot jár a miniszterelnök: megszólalt Burnham a fenyegető pénzügyi viharról
Globál

Kötéltáncot jár a miniszterelnök: megszólalt Burnham a fenyegető pénzügyi viharról

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Andy Burnham brit miniszterelnök a hétvégén úgy nyilatkozott, hogy tisztában van vele, a piacok megnyugtatásához először a költségvetési helyzet valóságával kell szembenéznie, mielőtt nagyobb léptékű gazdasági változtatásokba kezdhetne. A nyilatkozat a kormányzó Munkáspárt éves konferenciája előtt hangzott el, miközben a kormány október 28-i költségvetésére szegeződik minden figyelem.
Prémium Klub
Mit kezdjünk a pénzünkkel egy változó gazdasági környezetben? A prémium klub aktuális gazdasági trendekről, befektetési lehetőségekről és sikeres vagyonépítésről szól – mindarról, ami ma egy tudatos pénzügyi döntéshez fontos lehet. Gyere el Te is!
Információ és jelentkezés

A fejlett gazdaságokban az állampapírhozamok az elmúlt hetekben többször is évtizedes csúcsokat döntöttek, amit az iráni háború és a növekvő államadósság okozta tartós inflációtól való félelem táplál. Nagy-Britannia esetében a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy

a befektetők kételkednek abban, képes lesz-e az új kormány kordában tartani a kiadásokat.

Burnham a Guardiannek adott interjújában hangsúlyozta, hogy a stabilitás megteremtése az előfeltétele annak, hogy a kormány mélyrehatóbb reformokat hajthasson végre. "Nem lehet nagyszabású változtatási programot véghezvinni – márpedig az országnak erre van szüksége – kaotikus körülmények között" – fogalmazott a miniszterelnök.

Ugyanakkor hozzátette, hogy a munkáspárti képviselők körében nincs meg az akarat a jóléti kiadások "durva megnyirbálásához", ami szűkíti a kormány mozgásterét a fiskális konszolidáció terén.

Még több Globál

Megszólaltak a britek: éveket csúszhat a Heathrow reptér bővítése

Kína keményen üzent az Egyesült Államoknak, nő a feszültség a kritikus kérdésben

Katonai csapás helyett békét hozhat Trump? Megszólalt az amerikai elnök a blokád alá vont országról

A márciusi költségvetés óta emelkedő hitelfelvételi költségek és a magasabb infláció miatt egyes közgazdászok szerint a költségvetési célok teljesítéséhez rendelkezésre álló, eredetileg is viszonylag szűk, 24 milliárd fontos mozgástér nagyjából a felére csökkent.

A befektetők emlékezetében élénken él még a Liz Truss volt miniszterelnök idején bemutatott miniköltségvetés emléke, amelynek 45 milliárd fontnyi fedezetlen adócsökkentése súlyos piaci turbulenciát váltott ki. Ez a tapasztalat tovább növeli a nyomást Burnham kormányán, hogy a közelgő büdzsé hitelesen mutassa be a fiskális fegyelem iránti elkötelezettséget.

Kapcsolódó cikkünk

Hátsó kapuvá válhat Nagy-Britannia – Brüsszel már a vámuniót emlegeti

Hiába nem akarja visszacsinálni a brexitet a miniszterelnök, egyértelmű a többségi vélemény: nem kell félmegoldás

Belenyúl a lakosság megtakarításaiba a nyugati nagyhatalom: ebből a pénzből gyújtanák be a gazdaság rakétáit

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rádiójeleket észleltek egy Naprendszeren kívüli, Földhöz hasonló bolygóról
Magyar Péter bejelentette: 2027-től jön az eddigi terveknél is szigorúbb vagyonadó
Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, drónok lepték el Oroszország légterét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility