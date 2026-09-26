Már a republikánusok is törvénytelenséggel vádolják Donald Trumpot - Újabb lépéssel húzta ki a gyufát az amerikai elnök

A Fehér Ház közleményében úgy fogalmazott, hogy Trump elnök minden rendelkezésre álló eszközt be kíván vetni
a pazarló és káros kormányzati kiadások visszaszorítására, amelyek nem szolgálják az amerikai állampolgárok érdekeit.
Az érintett programok között szerepelnek menekültügyi támogatások, kisebbségi vállalkozásfejlesztési projektek és külföldi természetvédelmi kezdeményezések.
Az elnök az úgynevezett "pocket rescission" technikáját alkalmazza, amely lehetővé teszi a Kongresszus megkerülését a kiadások visszatartásában. Az alkotmány ugyan a törvényhozásnak biztosítja a költségvetés feletti rendelkezés jogát, a Fehér Ház szerint azonban az érintett programok az illegális bevándorlást támogatják, faji feszültségeket szítanak, illetve "riogató" megközelítést alkalmaznak környezetvédelmi kérdésekben.
Susan Collins szenátor, a felsőház költségvetési bizottságának elnöke – aki maga is republikánus – törvénytelennek minősítette a lépést.
A kongresszusi jóváhagyás nélküli költségvetési visszatartás egyértelmű törvénysértés
– jelentette ki Collins, aki Maine államban szoros újraválasztási küzdelemben áll.
A lépés valószínüleg tovább fűti a Trump és a republikánus szenátorok közötti ellentéteket, akik a mostani újraválasztási kampányban is egyre keményebb hangot ütnek meg az egyre népszerűtlenebbé váló elnökkel szemben.
Forrás: Reuters
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