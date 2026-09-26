Meglepő hatásai lehetnek az egyik legnépszerűbb táplálékkiegészítőnek

A Journal of the International Society of Sports Nutrition című szakfolyóiratban megjelent vizsgálatban 64, mozgásszegény életmódot folytató, 45 és 65 év közötti felnőtt vett részt. A alanyokat véletlenszerűen két csoportra osztották. Az egyik csoport napi 10 gramm kreatint, a másik pedig placebót kapott 12 héten keresztül. A kutatás kettős vak elrendezésben zajlott, vagyis sem a résztvevők, sem a kutatók nem tudták, ki melyik készítményt szedi.

A vizsgálat különlegessége, hogy a résztvevők maguk dönthették el, bekapcsolódnak-e egy testmozgás- és diétaprogramba is.

Az életmódján nem változtató 26 ember közül a kreatint szedők a rendszeres edzés hiánya ellenére is növelni tudták zsírmentes testtömegüket,

valamint az edzőtermi fekvenyomásban és lábprésen mért erejüket. A 38 fős, testmozgást és diétát is vállaló csoportban a kreatin hatása még egyértelműbbnek bizonyult, náluk ugyanis nagyobb mértékben csökkent a testzsírszázalék, miközben jobban nőtt az izomerő és az állóképesség.

A kutatók előzetes jeleket találtak arra is, hogy a kreatin javíthatja a memóriát és a kognitív teljesítményt, bár ezeket az eredményeket ők maguk is csupán feltáró jellegűnek tekintik. A Texas A&M Egyetem kutatócsoportja szerint ez az első olyan vizsgálat, amely kimutatta, hogy kreatinpótlással a mozgáson és diétán alapuló életmódváltás nagyobb testzsírszázalék-csökkenést eredményez, mint a testmozgás és a diéta önmagában.

A kreatin testedzés nélküli hatékonyságát illetően a szakma továbbra is megosztott. Jason Mitchell, a Geisinger egészségügyi hálózat orvosigazgatója rámutatott, hogy

a kreatinhoz kötött zsírvesztés valójában az edzéssel párosuló izomtömeg-növekedésen keresztül érvényesül, nem pedig önmagában a kiegészítőtől.

Egy 2019-es, kétéves, mintegy 200 idősebb nő bevonásával végzett randomizált vizsgálat szintén nem talált javulást az izomtömegben és az izomerőben ellenállásos edzés nélkül.

A kreatin kognitív hatásaival kapcsolatban Mitchell óvatos optimizmust fogalmazott meg, kiemelve, hogy az agy rendkívül nagy energiafogyasztó, és a kreatin jelen van benne, ám a pontos hatásmechanizmus és a szükséges adagolás még tisztázatlan. A jelenlegi vizsgálatban alkalmazott napi 10 grammos dózis nagyjából 2 kilogramm hús vagy hal napi elfogyasztásának felel meg, ami kérdéseket vet fel a gyakorlati alkalmazhatóságról. A kreatin-kiegészítők az élettani kutatások előrehaladtával ugyan dollármilliárdos piaccá nőtték ki magukat, ám az egyéni előnyök és a biztonságosság tekintetében a testmozgás szerepe továbbra sem váltható ki.

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